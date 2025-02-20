Το χαρτί της σταθερότητας και το τέλμα της τοξικότητας

Της Δώρας Αντωνίου

Μέσα σε ακραία συγκρουσιακό κλίμα οι πολιτικές δυνάμεις δίνουν ραντεβού στη Βουλή σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με επίκεντρο της υπόθεση των Τεμπών. Συζήτηση που προεξοφλείται, με βάση όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα, ότι θα αποτελέσει την κορύφωση της σκληρής αντιπαράθεσης. Βεβαίως, αυτό δεν αναμένεται να συμβεί πριν από τις αρχές Μαρτίου, καθώς χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσδιόρισε ως χρόνο ανάληψης μιας κυβερνητικής πρωτοβουλίας για προ ημερησίας συζήτηση την επαύριο της δημοσιοποίησης του πορίσματος του Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, που τοποθετείται προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Πόρισμα που και το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του αναμένει, προκειμένου να καταθέσει την πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης, την οποία και έχει προαναγγείλει, κίνηση που επίσης θα φέρει τη Βουλή στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία πλέον η κυβέρνηση βάζει συνολικά στο κάδρο της τοξικότητας, περιγράφοντάς την ως στάση και πολιτική θέση που υιοθετεί «σύσσωμη η αντιπολίτευση». Η κυβέρνηση επιδιώκει να μεταφέρει το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης από τη σύγκρουση για όσα σχετίζονται αποκλειστικά με το δυστύχημα, τα αίτιά του, πιθανές ευθύνες, ενδεχόμενα λάθη στους χειρισμούς, στο πεδίο της προσπάθειας πολιτικής αποσταθεροποίησης.

Η επιχειρηματολογία της οικοδομείται με άξονα τη θέση ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν πολιτική πρόταση εναλλακτική του κυβερνητικού προγράμματος, δεν μπορούν να αντιπροτείνουν τίποτα σε αυτό και καταφεύγουν στην τοξικότητα, τον ακραίο λόγο, τις θεωρίες συνωμοσίας, προσδοκώντας να πλήξουν με αυτό τον τρόπο την κυβέρνηση. Παράλληλα, η κυβερνητική ηγεσία παίζει το χαρτί της σταθερότητας, την οποία προτάσσει ως αναγκαία συνθήκη για τη χώρα μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον μεγάλων προκλήσεων και αστάθμητων παραγόντων. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης χθες υπογράμμισε από τη Θεσσαλονίκη ότι η κυβέρνηση πρόκειται να εξαντλήσει την τετραετία και τότε θα αξιολογηθεί από τους πολίτες.

Βάζοντας σύσσωμη την αντιπολίτευση απέναντι και περιγράφοντάς την ως τοξική και εν δυνάμει αποσταθεροποιητική, η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει την κυριαρχία της και να κερδίσει το τμήμα εκείνο των ψηφοφόρων οι οποίοι με επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις ανησυχούν για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στη χώρα μας μια πιθανή αστάθεια.

Επιπλέον, προεξοφλείται ότι όσα συνέβησαν το τελευταίο διήμερο στη Βουλή, με υπαινιγμούς από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και για κυβερνητική εμπλοκή στο θάνατο του Βασίλη Καλογήρου, γιου της ανακρίτριας στην υπόθεση των Τεμπών, με τη μεταφορά, δηλαδή, διαδικτυακών σεναρίων συνωμοσίας στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου, απωθούν ένα σημαντικό μέρος των πολιτών, που αναζητούν ψύχραιμο λόγο και πολιτική αντιπαράθεση ουσίας.

Σε αυτό το ακροατήριο επιδιώκει να απευθυνθεί πρωτίστως η κυβερνητική παράταξη, καθώς κατά μία εκτίμηση, με βάση και την ανάλυση ποιοτικών στοιχείων των δημοσκοπήσεων, όσοι έχουν ασπαστεί τις πιο ακραίες θεωρίες σχετικά με τα Τέμπη, δεν πρόκειται να μεταπειστούν ακόμα και αν παρουσιαστούν ακλόνητα στοιχεία που να καταρρίπτουν τις θεωρίες αυτές.

Η προβολή της υπεροπλίας όσον αφορά τη διαχειριστική ικανότητα σε συνθήκες κρίσης και η επίκληση του κινδύνου αποσταθεροποίησης και επιστροφής της χώρας σε συνθήκες αβεβαιότητας, περιπέτειας και πολιτικής αστάθειας ήταν παράγοντες που συνέβαλαν σημαντικά στην εκλογική επικράτηση της Ν.Δ. στις εκλογές τόσο του 2019 όσο και του 2023. Σε αυτά τα «όπλα» στρέφεται και τώρα η κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.