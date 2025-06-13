Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στο Ιράν, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν μη αναγκαίες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Οι Έλληνες πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Τεχεράνη:

τηλ: 0098 910 272 6477

e-mail: gremb.teh@mfa.gr

Ανακοίνωση και για την κατάσταση ασφαλείας στο Ισραήλ εξέδωσε νωρίτερα το υπουργείο Εξωτερικών, μετά τα πλήγματα της χώρας στο Ιράν.

«Το υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει κηρυχθεί στο Ισραήλ, συνιστά στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος, πλησίον καταφυγίου, και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών. Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είναι κλειστός και δεν πραγματοποιούνται, επί του παρόντος, πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ben Gurion.

Το υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων. Τηλέφωνα επικοινωνίας: (+30) 210-3681350 και (+30) 210-3681730.

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Παρακολουθείτε τον λογαριασμό της Πρεσβείας στην πλατφόρμα «Χ»: https://x.com/GreeceInTelAviv», αναφέρει το ΥΠΕΞ.

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στα Ιεροσόλυμα και τη Δυτική Όχθη, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Οι Έλληνες πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Γενικό Προξενείο Ιεροσολύμων μέσω τηλ.: 00972 523032253 και e-mail: grgencon.jer@mfa.gr.

Λογαριασμός Γενικού Προξενείου στην πλατφόρμα «Χ» εδώ.

