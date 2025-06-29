ΣΥΡΙΖΑ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη, παρά την προσωπική προσπάθεια του πρωθυπουργού να το αποδώσει, γενικά και αόριστα, στο "βαθύ κράτος" και στις "διαχρονικές αδυναμίες του ΟΠΕΚΕΠΕ"», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας την Κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Επικαλούμενος και σημερινά δημοσιεύματα του Τύπου, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει:

«Ο Κυρ. Μητσοτάκης όχι μόνο γνώριζε για το σκάνδαλο, αλλά συσχετιζόταν και με εμπλεκόμενα πρόσωπα σε κρίσιμους ρόλους.

Στην εφημερίδα Documento βλέπουμε βίντεο του 2019, όπου δίπλα στον κ. Μητσοτάκη κάθονται ο "φραπές" και ο "χασάπης", πρόσωπα κλειδιά του σκανδάλου. Πρώην υπουργοί, όπως ο Μ. Βορίδης και ο Λ. Αυγενάκης, συμπληρώνουν την εικόνα ενός "γόρδιου δεσμού" κομματικών, πολιτικών, ακόμη και συγγενικών σχέσεων, που συνδέουν το Μαξίμου με τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Στην ΑΥΓΗ της Κυριακής διαβάζουμε τους διαλόγους των εμπλεκόμενων, που δείχνουν τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κ. Τσιάρα, εκβιαζόμενο, προκειμένου να αποτραπούν και οι ελάχιστοι έλεγχοι. Άραγε με ποιου τις ισχυρές πλάτες;».

«Οι διάλογοι αποκαλυπτικοί, οι πολιτικές καλύψεις προφανείς, η διαπλοκή μπροστά στα μάτια μας. Όλοι τους μια παρέα, αλλά ο κ. Μητσοτάκης, φτάνοντας να παραδεχτεί ακόμη και αποτυχία, δεν ξέρει τίποτα συγκεκριμένο» σχολίαζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

«Στέρησαν κονδύλια από αγροτικές περιοχές και αγροτική παραγωγή για να κάνουν ρουσφέτια. Και τώρα, ο ανεκδιήγητος πρωθυπουργός, ο τροχονόμος σκανδάλων, αυτός που διέσυρε την έννοια του κράτους δικαίου και έστειλε το μήνυμα του "καλού" μπαζώματος στα Τέμπη, επιδιώκει να εμφανιστεί ως ο επικεφαλής της εξυγίανσης του τεράστιου σκανδάλου σε βάρος του αγροτικού κόσμου και του ελληνικού λαού.

Αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Όχι αφού συνέτρωγε, μιλούσε και γελούσε με τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο στο ίδιο τραπέζι».

