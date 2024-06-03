Σε διάψευση δημοσιευμάτων περί προβλημάτων στη διαδικασία της επιστολικής ψήφου προχώρησαν τα ΕΛΤΑ.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με ανακοίνωσή τους διαψεύδουν κατηγορηματικά πρόσφατα δημοσιεύματα συγκεκριμένου site -που αναπαράγονται σήμερα- και ενημερώνουν για την ορθή ενημέρωση των εκλογέων και την πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ έχει ως εξής:

«Το έργο της επιστολικής ψήφου αφορά περίπου 200.000 πολίτες που εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον, με τα ΕΛΤΑ να αναλαμβάνουν τη διανομή εκλογικού υλικού σε 100.000 από αυτούς (75.000 στο εσωτερικό και 25.000 στο εξωτερικό). Μέχρι σήμερα, το 96,5% παραδόθηκε στους εκλογείς εντός και εκτός συνόρων. Για το μεγαλύτερο μέρος των αποδεκτών έγιναν τουλάχιστον 2 προσπάθειες επίδοσης στη διεύθυνση που είχε δηλωθεί (η προδιαγραφή του έργου προβλέπει μία) και εστάλησαν μέχρι και 6 μηνύματα υπενθύμισης. Η διαδικασία περιελάμβανε απογευματινές επιδόσεις και διευρυμένο ωράριο καταστημάτων. Για το υπόλοιπο 3.5% που δεν επιδόθηκε μέχρι στιγμής ή δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τους εκλογείς, το εκλογικό υλικό, ακολουθώντας σχετική οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών, παραμένει ακόμα και σήμερα στα καταστήματα, από τα οποία μπορεί ο ενδιαφερόμενος να παραλάβει και μάλιστα κατά προτεραιότητα.

Το επόμενο βήμα της εκλογικής διαδικασίας είναι η παραλαβή της ψήφου από τους εκλογείς. Δημιουργήθηκε ειδική πλατφόρμα - epistoliki.elta.gr - για κλείσιμο ραντεβού και παραλαβή από διεύθυνση που θα υποδείξουν, ενώ για όσους τους διευκολύνει και προτιμούν, υπάρχει η δυνατότητα κατά προτεραιότητα κατάθεσης στα καταστήματα, πολλά από τα οποία λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο. Η ενημέρωση των εκλογέων έγινε με ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο κατά την επίδοση και στη συνέχεια με υπενθυμιστικά μηνύματα και τηλεφωνική επικοινωνία από ταχυδρόμους για την επιβεβαίωση του ραντεβού.

Σημαντικό είναι ότι οι ψηφοφόροι ανταποκρίθηκαν πολύ νωρίς, με αποτέλεσμα ποσοστό 85% των παραλαβών που έπρεπε να διεκπεραιωθούν από ΕΛΤΑ, να έχει ήδη ολοκληρωθεί από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας και έτσι να αποφευχθεί φαινόμενο συνωστισμών για τις παραλαβές.

Υπογραμμίζεται ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, ωστόσο με μειούμενο βαθμό ανταπόκρισης των πολιτών, δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος όγκος έχει ήδη συλλεχθεί και παραδοθεί στο κέντρο συγκέντρωσης διαλογής ψηφοδελτίων επιστολικής ψήφου στο Περιστέρι. Για το υπόλοιπο, η διαδικασία παραμένει ανοιχτή είτε με ραντεβού στο epistoliki.elta.gr είτε στα καταστήματα του δικτύου.

Σημειώνεται ότι η ψηφοφορία είναι προσωπική και η διαδικασία της επιστολικής ψήφου δεν είναι δεσμευτική - καθώς δίνεται η δυνατότητα στους εκλογείς να ψηφίσουν με φυσική παρουσία την ημέρα των εκλογών ή να μην ψηφίσουν καθόλου. Ως εκ τούτου, το τελικό ποσοστό των παραληφθέντων ψηφοδελτίων θα διαμορφωθεί από τη βούληση των εκλογέων.

Δεν κατανοούμε τους λόγους της πρωτοφανούς επίθεσης στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, την οποία καταγγέλλουμε ως αήθη, δεδομένου ότι προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπεύθυνους του εν λόγω site».

