Κωνσταντοπούλου: Πάμε να δώσουμε ζωή και στην Ευρωβουλή

«Λέμε θαρρετά στους πολίτες ότι δώσαμε ζωή στη Βουλή, πάμε να δώσουμε ζωή και στην Ευρωβουλή», τόνισε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις που έκανε σήμερα στην Πάτρα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «ήρθα σήμερα στην Πάτρα για να μεταδώσω το μήνυμα της Πλεύσης Ελευθερίας, το οποίο είναι μήνυμα συμμετοχής και διεκδίκησης» και συνέχισε: «Θέλουμε την κοινωνία μαζί μας, θέλουμε την κοινωνία ενεργή και αισιόδοξη και υπάρχει αισιοδοξία στην κοινωνία, παρ' όλα όσα συμβαίνουν, υπάρχει υπερηφάνεια στην κοινωνία και αυτή την υπερηφάνεια θέλουμε να την υπερασπιστούμε, γιατί κάποιοι θέλουν τους πολίτες έμφοβους, απογοητευμένους, άπραγους, αποσυρμένους και τελικά απαθείς. Η κοινωνία δεν θα μείνει απαθής και πιστεύω ότι θα δώσει ένα ισχυρό μήνυμα με την ψήφο τους, μήνυμα στήριξης και ενδυνάμωσης της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία είναι η μοναδική πραγματική αντιπολίτευση μέσα και έξω από τη Βουλή. Είναι η μοναδική δύναμη που είναι διαρκώς παρούσα μέσα στη Βουλή, την ώρα που όλοι οι άλλοι αποσύρονται και πρώτοι δυστυχώς αποσύρονται και είναι απόντες οι βουλευτές της ΝΔ. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι εκείνη η δύναμη που στηρίζει κάθε θετική πρωτοβουλία και αντιμάχεται μέχρι τέλους, κάθε αρνητική πρωτοβουλία και δράση».

Επίσης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι «είμαστε εκείνοι που υπερασπιζόμαστε την κοινωνία και το δίκαιο, είμαστε εκείνοι που μπαίνουμε μπροστά για κάθε θύμα, για κάθε αδικημένο, είμαστε εκείνοι που επιμένουμε για λογοδοσία για το έγκλημα των Τεμπών. Είμαστε εκείνοι που επιμένουμε να κατονομάζουμε το έγκλημα των Τεμπών, ως 'έγκλημα', και τους υπαιτίους για το έγκλημα των Τεμπών, ως 'υπόλογους και ενόχους', την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί πρώτα απ' όλα να μην διατυπώνεται η λέξη 'Τέμπη' κι ύστερα όταν λέγεται η λέξη Τέμπη, να συνοδεύεται από τους χαρακτηρισμούς, 'δυστύχημα', 'καταστροφή', 'τραγωδία', αλλά ποτέ 'έγκλημα'. Είναι έγκλημα αυτό που συνέβη στα Τέμπη, υπάρχουν υπαίτιοι, υπάρχουν υπόλογοι, υπάρχουν κυβερνητικοί υπαίτιοι, υπάρχουν κυβερνητικοί υπόλογοι, υπάρχουν ένοχοι οι οποίοι παριστάνουν τους αθώους και οι οποίοι προσπαθούν να αποφύγουν την δικαστική διαδικασία».

Ακόμη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι «εμείς δεν θα ησυχάσουμε και εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να κάνω βήμα πίσω, μέχρι να υπάρξει λογοδοσία και τιμωρία, μέχρι να φέρουμε το τέλος της ατιμωρησίας».Έτσι, «οι ευρωεκλογές είναι σημαντικές, και στο πεδίο του κράτους δικαίου, και της δικαιοσύνης».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, επεσήμανε ότι «έχουμε εμπεδώσει μία σχέση αλήθειας με τους πολίτες και αυτό μας δίνει τη δύναμη να βγαίνουμε στην κοινωνία ανοιχτά, χωρίς σκηνοθετημένες συναντήσεις, απροσχημάτιστα, απροειδοποίητα και να έχουμε μία γνήσια επαφή με τον κόσμο. Αυτή είναι και η δύναμη της Πλεύσης Ελευθερίας: η επαφή μας με τον κόσμο, το ότι μιλάμε άμεσα και μας μιλούν άμεσα και έτσι έχουμε μία πάρα πολύ καλή εικόνα της κοινωνίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

