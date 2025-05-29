ΣΥΡΙΖΑ: Το «μπάζωμα» του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα μείνει στο σκοτάδι

«Η συνέντευξη, σε τηλεοπτικό σταθμό, του καρατομηθέντα προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σαλάτα ήταν άκρως αποκαλυπτική. Ο 6ος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρώην πρόεδρος Εφετών, επέρριψε ευθύνες σε δύο πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αποκαλύπτοντας ότι οι ‘‘μεγάλες κομπίνες στον Οργανισμό έγιναν το 2022 και το 2023''», υπογραμμίζουν σε ανακοίνωσή τους, το τμήμα Αγροτικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο τομεάρχης Βασίλης Κόκκαλης.

«Επιπλέον, επέρριψε ευθύνες και στους πέντε προκατόχους του, που είχε διορίσει η κυβέρνηση της ΝΔ, λέγοντας ότι ‘"αν οι πολιτικοί τους πίεζαν έπρεπε να το πουν", ενώ ο ίδιος δήλωσε ότι ‘"δεν ήταν διαχειρίσιμος". Τέλος, επέκρινε την απόφαση της κυβέρνησης για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπαγωγή του στην ΑΑΔΕ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ‘"υπάρχει και μια άλλη σκέψη, μήπως λειτουργήσει η ΑΑΔΕ ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ και δεν βρούμε αυτούς που πραγματικά ευθύνονται;"», προσθέτει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Στο δια ταύτα, ο κ. Σαλάτας επιβεβαίωσε αυτό, που έχει γίνει πλέον αντιληπτό σε όλους και ιδιαίτερα στον αγροτικό μας κόσμο. Το Επιτελικό Κράτος της ΝΔ είναι ο φυσικός και ηθικός αυτουργός για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ της περιόδου 2019-2022 που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ο φυσικός και ηθικός αυτουργός για την κατάρρευση του συστήματος της καταβολής των ενωσιακών επιδοτήσεων στη χώρα μας, είναι ο φυσικός και ηθικός αυτουργός για την απαξίωση και τη διάλυση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όλα αυτά δεν μπορούν να ‘'μπαζωθούν'' με επικοινωνιακά τεχνάσματα, μεγαλοστομίες και υποσχεσιολογία, όπως αυτό επιχειρείται τώρα από την κυβέρνηση, με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μπορεί και δε θα μείνει απαθής θεατής σε ένα, όπως εξελίσσεται, από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα του πρωτογενή τομέα στην μεταπολιτευτική ιστορία του τόπου μας. Ήδη ο πρόεδρός του έχει καταθέσει Επίκαιρη Ερώτηση προς στον πρωθυπουργό, οι βουλευτές του έχουν ζητήσει την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και οι ευρωβουλευτές του έχουν καταθέσει Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα συνεχίσει μέχρι να χυθεί άπλετο φως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να δημιουργηθούν οι αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες, προκειμένου να αποτρέπονται στο μέλλον παράνομες και επιζήμιες πρακτικές και να αποκατασταθεί η έγκαιρη, έγκυρη και με διαφάνεια καταβολή των ενωσιακών επιδοτήσεων. Είναι μια επιλογή ευθύνης και συνέπειας, για το μέλλον των αγροτών μας, για το μέλλον του πρωτογενή τομέα, για το μέλλον της ίδιας μας της χώρας», καταλήγει.

