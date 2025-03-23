ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Το «σύστημα Μαξίμου» σπαταλά τον χρόνο του σε ανούσιες απολογιστικές καταγραφές

«Ο κ. Σκέρτσος συνεχίζει να χρησιμοποιεί τους κωδικούς του κ. Μητσοτάκη στο Facebook για να γράφει διηγήματα, αντί να προετοιμάζεται για την κατάθεση του στην Προανακριτική Επιτροπή για τα Τέμπη, όπως οφείλει να κάνει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, μετά την κλήση τους από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ» σημειώνει το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του για την ανάρτηση του πρωθυπουργού και προσθέτει:

«Το σύστημα Μαξίμου ας μη σπαταλά τον χρόνο του σε ανούσιες απολογιστικές καταγραφές, που αφορούν μονάχα τους ίδιους. Η ώρα της λογοδοσίας για το έγκλημα των Τεμπών είναι τώρα».





