Με αναφορά στις συνθήκες καύσωνα που επικρατούν και στα μέτρα για την αντιμετώπισή του, ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται αυτές τις ημέρες και συνιστάται προσοχή σε όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες. Μέτρα αντιμετώπισης του καύσωνα έχουν δημοσιευθεί, ενώ παράλληλα το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και συστάσεις για τη λήψη μέτρων για την αποφυγή της καταπόνησης των εργαζομένων τις ώρες αιχμής» ανέφερε και ανέλυσε συγκεκριμένα μέτρα που προβλέπονται από τη σχετική εγκύκλιο για υποχρεωτική παύση εργασιών για εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους, για την εξ αποστάσεως εργασία καθώς και για τα ειδικά μέτρα για όσους πολίτες ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως και για την οδήγηση εν μέσω καύσωνα.

«Όλα τα στοιχεία των επιστημόνων επιβεβαιώνουν ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Οι πυροσβέστες μαζί με όλες τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας δίνουν καθημερινές μάχες και έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν δεκάδες επικίνδυνες πυρκαγιές προτού αυτές προλάβουν να απειλήσουν ζωές και περιουσίες των συμπολιτών μας.

Χθες ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος κατάφεραν να οριοθετήσουν άμεσα πυρκαγιές σε Μεσσηνία, Ρόδο, Έβρο, Ζάκυνθο και Βοιωτία, ενώ σκληρή μάχη με τις φλόγες έδωσαν επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο για τον περιορισμό της φωτιάς σε εργοστάσιο στην Κηφισιά, που αν είχε επεκταθεί σε διπλανές εγκαταστάσεις θα είχε καταστροφικές συνέπειες.

Σήμερα το θερμόμετρο θα αγγίξει σε ορισμένες περιοχές ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ ταυτόχρονα θα πνέουν και άνεμοι. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι η επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ υψηλή».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «ο κρατικός μηχανισμός είναι σε αυξημένη ετοιμότητα, σήμερα επιστρέφουν στη χώρα μας και τα δύο Canadair που με εντολή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια πήγαν στην Κύπρο για να συνδράμουν στις μεγάλες φωτιές στην Πάφο. Ωστόσο είναι κρίσιμης σημασίας και οι πολίτες- και κάνουμε έκκληση για αυτό- να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων: Απαγορεύεται ρητά κάθε είδους θερμική εργασία, καύση, μπάρμπεκιου κλπ. Οι ενέργειες αυτές, ειδικά αυτές τις ημέρες, μπορούν να προκαλέσουν ανυπολόγιστες καταστροφές».

Ολοκληρώνοντας την ενημέρωση ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι αύριο θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ το Σάββατο ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας όπου θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ειρήνης για την Ουκρανία που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Ιουνίου.

«Ο κόσμος ενοχλήθηκε που ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις από το πραγματικό του μέγεθος»

Σε ερώτηση για το μήνυμα των Ευρωεκλογών και για το αν έπαιξε ρόλο το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, ο Παύλος Μαρινάκης παραδέχτηκε πως η μεταρρύθμιση αυτή πράγματι μπορεί να προκάλεσε δυσαρέσκεια, προσθέτοντας ότι:

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις από το πραγματικό του μέγεθος, η υπερβολική κινδυνολογία από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ίσως να φόβισε ορισμένους πολίτες, το σημαντικότερο όμως ήταν ότι το θέμα συζητήθηκε αρκετό χρονικό διάστημα την ώρα που η κυβέρνηση νομοθετούσε κι άλλες σημαντικές αλλαγές».

«Από εκεί και πέρα, το μήνυμα της ευρωκάλπης δεν ήταν ούτε πιο δεξιά ούτε πιο αριστερά, αλλά το ακόμη πιο γρήγορα και ακόμη πιο αποτελεσματικά. Επομένως, δεν πρόκειται για ζήτημα επαναπροσέγγισης των παραδοσιακών ψηφοφόρων της ΝΔ, αλλά ζήτημα αποφασιστικών πρωτοβουλιών», κατέληξε.

«Θα καλέσουμε τον Κασσελάκη στην Επιτροπή Οικονομικών για συζήτηση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ»

Κληθείς να σχολιάσει τα εκλογικά αποτελέσματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρατήρησε αναφορικά με τον ΣΥΡΙΖΑ πως «ποτέ ξανά κόμμα που δεν κυβερνά πηγαίνει από τη μια εκλογική αναμέτρηση στην άλλη με όλο και πιο μειωμένα ποσοστά», ενώ ταυτόχρονα επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ «αντί να είναι δεύτερο, κατάφερε να χάσει από αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ».

Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης προανήγγειλε ότι σύντομα το υπουργείο Οικονομικών θα καλέσει τον Στέφανο Κασσελάκη στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής για να γίνει αξιολόγηση και συζήτηση για το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. «Πέραν των ευχάριστων των υποσχέσεων υπάρχει και το κόστος των υποσχέσεων», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.