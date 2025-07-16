ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η γαλάζια Μαφία προκαλεί σοκ 

Τα νέα αποσπάσματα από τους διαλόγους που περιλαμβάνει η δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία έφερε στη δημοσιότητα τηλεοπτικός σταθμός πανελλήνιας εμβέλειας, προκαλούν κυριολεκτικά σοκ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Αλήθεια, τι έχει να πει ο επικεφαλής της «αριστείας» Κυρ. Μητσοτάκης όταν ακούει τον «φραπέ» να έχει μετανιώσει που δεν δολοφόνησε (!) την πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού και ειδική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας; Αισθάνεται περήφανος ο κ. Μητσοτάκης για τη συγκεκριμένη στιχομυθία μεταξύ του γαλάζιου κομματάρχη και υψηλόβαθμου στελέχους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης; Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη συνομιλία πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και όχι… το 1998» τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Αυτό τον εσμό Μαφίας και γαλάζιου παρακράτους θέλει πάση θυσία να κουκουλώσει η κυβέρνηση, γι' αυτό και επιδιώκει να αποφύγει την Προανακριτική Επιτροπή. Ό,τι κι αν κάνει όμως, η αλήθεια θα λάμψει» καταλήγει η Κουμουνδούρου.

Πηγή: skai.gr

