Η κατάθεση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ για σύσταση Ειδικής Προκαταρκτικής Επιτροπής, προκειμένου να διερευνήσει τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια από τον προεδρεύοντα Α΄ αντιπρόεδρο Γιάννη Πλακιωτάκη.

Μετά και την ανακοίνωση στο Σώμα της κατάθεσης της πρότασης που συνυπογράφουν συνολικά 35 βουλευτές (οι 33 της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και δύο ανεξάρτητοι βουλευτές ο Γιάννης Σαρακιώτης και ο Μπαράν Μπουρχάν) εκκινούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τον Κανονισμό της Βουλής για τη συζήτησή της στην Ολομέλεια και τη σχετική λήψη απόφασής της μετά από μυστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 155 του ΚτΒ, η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα πρέπει να ορίσει τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη συζήτησή της μέσα σε 15 ημέρες από σήμερα που ανακοινώθηκε στο Σώμα, αλλά όχι νωρίτερα από τις επτά πρώτες ημέρες που παρέχεται η δυνατότητα να ζητηθεί η ανάθεση σε Τριμελές Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τον έλεγχο των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιμότητάς τους.

Ανάλογη πρόταση για σύσταση Ειδικής Προκαταρκτικής Επιτροπής για να διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες των δύο πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη -που τη συνυπογράφουν οι 37 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς- για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κατατεθεί από χθες και έχει ανακοινωθεί στην Ολομέλεια.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ ζητά τη σύσταση της Ειδικής Προκαταρκτικής Επιτροπής, προκειμένου να διερευνήσει την τυχόν τέλεση από τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη του αδικήματος της συνέργειας σε κακουργηματική απιστία εις βάρος των συμφερόντων της ΕΕ και για τον πρώην υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη των αδικημάτων της συνέργειας αλλά και της ηθικής αυτουργίας σε κακουργηματική απιστία εις βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σχετικά με τις παράνομες ενισχύσεις που δόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μη δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Η κοινή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς ζητά τη σύσταση της Ειδικής Προκαταρκτικής Επιτροπής, προκειμένου και οι δύο πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης να διερευνηθούν για τα αδικήματα της συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας σε κακουργηματική απιστία εις βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σχετικά με τις παράνομες ενισχύσεις που δόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δύο προτάσεις, θα εγγραφούν σε ειδική ημερήσια διάταξη για να συζητηθούν από κοινού στην Ολομέλεια, αλλά θα τεθούν ξεχωριστά σε μυστική ψηφοφορία.

