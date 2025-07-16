Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ βρέθηκε προσκεκλημένος το πρωί της Τετάρτης (16/7) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος μίλησε για μια σειρά θεμάτων τόσο της επικαιρότητας όσο και του δικού του χαρτοφυλακίου.

Ξεκινώντας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε στην προκαταρκτική έρευνα από το ελληνικό FBI, το οποίο έκανε έφοδο στα γραφεία του Οργανισμού την προηγούμενη εβδομάδα. «Η Υπηρεσία μπήκε στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, άντλησε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και αρχίζει η ανάλυση, ώστε ανά ΑΦΜ να επιστρέψουν τα χρήματα πίσω», όπως είπε. «Σε πρώτη φάση θα υπάρξει ένα δείγμα 1.000 - 2.000 ΑΦΜ που είναι τα πιο μεγάλα σε ποσά και στη συνέχεια θα συνεχίσει η έρευνα. Υποθέτω σε 1 μήνα από σήμερα θα αρχίσουν να στέλνονται αποφάσεις».

«Έχουμε 3 πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το γενικό πρόσταγμα το έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έχει διεξάγει μέρος αυτής της έρευνας, η οποία συνεχίζεται μέχρι οι Εισαγγελείς να καταλήξουν σε κατηγορητήριο για αυτούς που διαχειρίζονται τους πόρους, όπως διοικητικούς, υπαλλήλους, παράγοντες κλπ. Ένα δεύτερο θέμα είναι το ζήτημα της Βουλής και ένα τρίτο είναι αυτή η διάσταση. Αν λοιπόν προκύψουν ζητήματα που αφορούν ποινικές συμπεριφορές, προφανώς από κει και πέρα θα ακολουθηθεί ο δρόμος της νομιμότητας. Ο στόχος της Αστυνομίας είναι να επιστραφούν χρήματα, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ».

Παράλληλα, ως προς το πολιτικό κομμάτι με τις δυο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για ένα υπαρκτό πρόβλημα με πολλές διαστάσεις, πολιτικές και ενδεχομένως ποινικές. «Δεν είναι μικρή υπόθεση, είναι πολύ μεγάλη. Ασφαλώς και έχει πολιτικό κόστος. Οτιδήποτε δημιουργεί προβλήματα και ερωτηματικά στον κόσμο, προφανώς και έχει πολιτικό κόστος. Αλλά από την άλλη πλευρά, υπάρχει η δήλωση του πρωθυπουργού που λέει πως δεν τα πήγαμε καλά σε αυτόν τον τομέα».

«Επειδή έχω κάνει 16 χρόνια βουλευτής στην περιφέρεια, είχαμε όλοι μας μια εικόνα της διαχείρισης όλων αυτών των πραγμάτων και δεν ήταν η καλύτερη. Δεν αναφέρομαι σε κλοπές, αλλά για ελλείμματα διοίκησης που μπορεί να οδήγησαν σε αποφάσεις που έπληξαν τον Οργανισμό και ενδεχομένως το δημόσιο συμφέρον. Δεν μιλάμε για ηθικής φύσεως συναλλαγή», συμπλήρωσε. «Το αλλάζεις με το να αλλάξεις τους θεσμούς. Όταν κάτι δεν πάει καλά, το επόμενο βήμα της τιμωρίας είναι να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίον δουλεύει. Αλλά μην παριστάνουν κάποιοι τους ανήξερους, μην παριστάνουν κάποιοι ότι ξαφνικά βρέθηκε σαν κεραυνός εν αιθρία κάτι που δεν ήξεραν».

«Όσοι μετανάστες δεν δικαιούνται άσυλο, θα γυρίζουν πίσω»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το μεταναστευτικό, με τον υπουργό να επισημαίνει πως «αυτό που έχω μάθει από την εμπειρία μου είναι ότι στο μεταναστευτικό είσαι μόνος σου».

«Δυστυχώς δεν θα έρθει κανείς να σου συνδράμει τίποτα. Κάποιοι εμφανίζονται γαλαντόμοι ανθρωπιστές ότι μπορεί η Ελλάδα, μια χώρα τόσο ευαίσθητη από κάθε άποψη, να διαχειριστεί εκατομμύρια ανθρώπους. Είμαστε σοβαροί; Υπάρχουν κάποιοι που τα υποστηρίζουν αυτά τα πράγματα; Ας το πουν καθαρά στον κόσμο. Εμείς πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας και να τα φυλάξουμε με τρόπο αποφασιστικό. Δεν έχουμε άλλη επιλογή και αυτό θα κάνουμε», υπογράμμισε για να προσθέσει λέγοντας:

«Όσοι δεν δικαιούνται άσυλο πρέπει να επιστρέψουν πίσω. Καθαρές κουβέντες. Και δεν αναφέρομαι σε όσους διώκονται από πολέμους, φυλετικές ή θρησκευτικές διώξεις. Εδώ είμαστε, πρέπει να εφαρμόσουμε τον ανθρωπισμό και το Διεθνές Δίκαιο. Αλλά πρέπει να φυλάξουμε τα σύνορά μας. Το κάναμε στον Έβρο, θα το κάνουμε και τώρα. Η ταρίφα είναι μεγάλη: οι διακινητές παίρνουν έως και 10.000 ευρώ για κάθε κεφάλι. Εμείς θα φυλάξουμε τα σύνορά μας, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Θα δώσουμε αυτήν τη μάχη. Επαναλαμβάνω: όσοι κάνουν τους ευαίσθητους ας πουν στον κόσμο πως θέλουν να αφήνουμε τους μετανάστες να περνούν».

«Δεν υπάρχει γωνία σε καταυλισμούς Ρομά που να μην έχει αστυνομία»

Όσον αφορά το έργο της αστυνομίας, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε αρχικά στις επιχειρήσεις σε καταυλισμούς Ρομά ανά την Ελλάδα.

«Η αστυνομία είναι κάθε ημέρα μέσα στους καταυλισμούς δεν υπάρχει ούτε γωνιά που να μην κάνει επιχειρήσεις. Έχουμε και μείωση στα περιστατικά. Υπήρξε δυστυχώς για πολλά χρόνια μια ανοχή σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν οικισμοί που ζουν όλοι από τη ρευματοκλοπή» είπε ο υπουργός.

Παρουσιάζοντας, δε, τα σχετικά στοιχεία είπε ότι «υπάρχουν περιοχές που έχουν 400-500 υπόδικους ή κατάδικους και το 80% είναι Ρομά. Πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και στο πεδίο το κοινωνικό».

Εξέφρασε, επίσης, την ελπίδα «μέχρι τέλος του χρόνου δεν θα υπάρχει Έλληνας οδηγός δικύκλου χωρίς κράνος».

Με αφορμή, τέλος, το περιστατικό με τον παρκαδόρο και το τροχαίο στο Κολωνάκι έστειλε το μήνυμα ότι «ο νόμος θα εφαρμοστεί και εκεί και παντού. Όταν πρωτοανέλαβα οι μπράβοι ήταν έξω από τα κέντρα και έκαναν τους παρκαδόρους, τώρα υπάρχει ένας παρκαδόρος ανά κατάστημα. Το φαινόμενο των μπράβων έξω από τα νυχτερινά κέντρα δεν είναι αποδεκτό»

