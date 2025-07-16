Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει σήμερα 16 και αύριο 17 Ιουλίου στην άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό σε διευρυμένο σχήμα που συγκαλεί, στη Νέα Υόρκη, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Antonio Guterres.
Σήμερα, Τετάρτη 16 Ιουλίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα παρακαθίσει στο δείπνο εργασίας για τους Επικεφαλής των αντιπροσωπειών.
Αύριο, Πέμπτη, 17 Ιουλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Συνάντησης.
Στο περιθώριο της άτυπης διευρυμένης Συνάντησης, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει διμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
