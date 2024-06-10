Σε ένα νέο μήνυμα που συγκινεί προχώρησε ο εκλεγμένος Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντης Μπελέρης, απευθύνοντας ένα «ευχαριστώ» στον πρωθυπουργό για τη στήριξή του.

Αναλυτικά σε αυτό αναφέρει:

«Φίλες και φίλοι, Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη συγκινητική στήριξη του στον αγώνα μου για τα δικαιώματα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού και τη δυνατότητα που μού έδωσε να είμαι υποψήφιος σε αυτές τις Ευρωεκλογές. Και εγώ και η οικογένεια μου δε θα ξεχάσουμε ποτέ τα όσα έκανε για εμάς.

Όλους αυτούς τους μήνες της περιπέτειας μου, μου έδινε δύναμη η πίστη μου ότι το φως πάντα κερδίζει το σκοτάδι. Και ότι η δύναμη της Δημοκρατίας μπορεί να σαρώσει κάθε πραξικοπηματική πρακτική. Δώσαμε και κερδίσαμε μια μάχη για τη Δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τις ελευθερίες και την αξιοπρέπεια των πολιτών. Αλλά και ταυτόχρονα μια μάχη για το ευρωπαϊκό κεκτημένο, για τις αρχές και τις αξίες, που πρέπει να συμμερίζεται οποίος θέλει να έχει θέση στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς που με τιμήσατε με την ψήφο σας. Την οικογένειά μου που έγινε αυτή την περίοδο το στήριγμα και η φωνή μου. Τους φίλους σε όλη την Ελλάδα που στάθηκαν στο πλευρό μου στην πιο δύσκολη δοκιμασία της ζωής μου. Ένα μωσαϊκό στήριξης και εθελοντών που έγραψε ιστορία παλεύοντας για έναν ιερό σκοπό: την ελευθερία και την περηφάνια του Ελληνισμού.

Στα αδέρφια μου από την ελληνική εθνική μειονότητα, θέλω να πω ότι από σήμερα μπορούμε να αισθανόμαστε πιο δυνατοί. Και σε κάθε συμπολίτη μας ότι ως Ευρωβουλευτής θα εργαστώ σκληρά για να είμαι χρήσιμος στην παράταξή μου, τη Νέα Δημοκρατία και πάνω από όλα στην Πατρίδα μας.

Τέλος, θέλω να απευθύνω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ από καρδιάς σε δύο ξεχωριστούς ανθρώπους, τον Άγγελο Συρίγο και τον Σταύρο Παπασταύρου που εδώ και 395 ημέρες που βρίσκομαι στη φυλακή, είναι διαρκώς στο πλευρό το δικό μου και της οικογένειας μου».

