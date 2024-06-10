Σε εποχή εσωστρέφειας φαίνεται να εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ μετά τα αποτελέσματα των χθεσινών ευρωεκλογών που απείχαν πολύ από τον προεκλογικό στόχο, την ανάδειξη του κόμματος στη δεύτερη θέση, που είχε θέσει ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η εσωκομματική αμφισβήτηση της ηγεσίας ξεκίνησε αμέσως μόλις άρχισε να διαφαίνεται από τα πρώτα αποτελέσματα η καθήλωση του ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση και παρά την αύξηση του ποσοστού του κατά μία μονάδα από τις εθνικές εκλογές.

Μία από τις αναγνώσεις αποτίμησης του αποτελέσματος εδράζεται στην κριτική ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τον τελευταίο χρόνο περιδίνησης του ΣΥΡΙΖΑ και να κερδίσει τη δεύτερη θέση, γεγονός που θα έδινε στο κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη τη δυνατότητα να εμφανίζεται ως ο κυρίαρχος αντιπολιτευτικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση.

Πάντως, η αξιολόγηση του αποτελέσματος θα τεθεί επί τάπητος στη συνεδρίαση του πολιτικού συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα αλλά και στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στο τέλος του μήνα.

Πρώτη τον χορό της εσωκομματικής κριτικής άνοιξε η Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία μιλώντας στον ΣΚΑΪ άφησε ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ ερωτηθείσα για το εάν τίθεται θέμα αρχηγού.

Ειδικότερα, η κα Γιαννακοπούλου τόνισε ότι «οφείλουμε να τα συζητήσουμε όλα. Όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα».

Όπως σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, «για να μπορέσουμε να κάνουμε αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος πρέπει να το συγκρίνουμε με τον στόχο που είχαμε θέσει... Και ο στόχος που είχαμε θέσει, και ο πρόεδρός μας ο Νίκος Ανδρουλάκης, και όλοι μέσα στο κόμμα ήταν ότι θέλαμε να είχαμε τη 2η θέση και μια ισχυροποίηση του ποσοστού μας. Δυστυχώς, η 2η θέση δεν επετεύχθη, στο ποσοστό έχουμε μια άνοδο έστω μικρή... ήμασταν δεύτερο κόμμα μέχρι και τα μέσα Φλεβάρη, είμαστε δεύτερο κόμμα σε 23 περιφέρειες στην επαρχία, ενώ στις εθνικές ήμασταν δεύτερο κόμμα σε 10 περιφέρειες. Το δύσκολο θέμα είναι τα αστικά κέντρα».

Όπως εξήγησε η κ. Γιαννακοπούλου, είτε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών ήταν πάρα πολύ θετικά, είτε μέτρια είτε κακά, οφείλουμε να τα συζητήσουμε στα όργανα του κόμματος.

Η απάντηση στις δηλώσεις της κας Γιαννακοπούλου ήρθε από τον Παναγιώτη Δουδωνή, ο οποίος την κατηγόρησε ότι είχε έτοιμη τη δήλωση αμφισβήτησης του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά «δεν έκατσε το αποτέλεσμα που ήθελε».

Στην ίδια κατεύθυνση με τις δηλώσεις της Νάντιας Γιαννακοπούλου και το σχόλιο του Παύλου Γερουλάνου, ο οποίος ερωτηθείς σχετικά με το εάν θα πρέπει να μπουν στο τραπέζι όλα τα θέματα για την επόμενη ημέρα, απάντησε πως «ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μη θέσει όλα τα θέματα».

Ειδικότερα, ο Παύλος Γερουλάνος παραδέχθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πέτυχε τον στόχο του και, μάλιστα, παρά το γεγονός ότι ο Στ. Κασσελάκης έδειξε τα όρια του lifestyle politics.

Κριτική στις επιδόσεις του κόμματός του άσκησε και ο Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε μικρή άνοδο, αλλά απέχει από τους στόχους που είχαν θέσει και τις προσδοκίες, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνει μια ανοικτή πολιτική συζήτηση και για την αποτίμηση του αποτελέσματος αλλά και για τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν για την επόμενη ημέρα».

Στον στόχο του ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξή του στη δεύτερη θέση αναφέρθηκε και ο βουλευτής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, στον ΣΚΑΪ, ο οποίος παραδέχθηκε ότι «φαίνεται ότι δεν τον καταφέραμε».



Πηγή: skai.gr

