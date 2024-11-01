«Σήμερα, οι εποχικοί πυροσβέστες που προσλήφθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ το 2019 μένουν στο δρόμο. Και αυτό όχι γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση αλλά από εκδικητική επιλογή της πολιτικής ηγεσίας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ανακοίνωση του με αφορμή δηλώσεις του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θέτοντας το ερώτημα γιατί δεν παρατείνει με τροπολογία τη θητεία τους.

Αναλυτικά ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Με αφορμή τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, κ. Κικίλια, ο οποίος κατηγόρησε την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για το γεγονός ότι σήμερα, ο ίδιος απολύει χιλιάδες εποχικούς πυροσβέστες, διευκρινίζουμε τα εξής.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, όταν το παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε τρεις ταχύτητες προσωπικού: α) τους μονίμους, β) τους πενταετούς απασχόλησης και γ) τους εποχικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονταν ανά αντιπυρική περίοδο, κατ' έτος.

Ενώ ήταν Κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, έληξε η θητεία 2.500 πυροσβεστών πενταετούς απασχόλησης. Παρά τις κραυγές της Νέας Δημοκρατίας τότε, παρά τα μνημόνια, παρά την επιτροπεία και παρά τον περιορισμό προσλήψεων, ο ΣΥΡΙΖΑ, μονιμοποίησε αυτούς τους 2.500 πυροσβέστες (όπως είχαν αρχικά δικαίωμα).

Επιπλέον, για την άμεση ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος και με Υπουργό την Όλγα Γεροβασίλη, προσλήφθηκαν 876 Πυροσβέστες πενταετούς απασχόλησης, οι οποίοι προέρχονταν από εποχικούς και με νέα προκήρυξη προσλήφθηκαν 1.000 περίπου εποχικοί, επιπλέον των 1.245 ήδη απασχολούμενων εποχικών (σύνολο 2.245).

Και το σημαντικότερο όλων: ο ΣΥΡΙΖΑ θέσπισε την εισαγωγή μέσω πανελληνίων εξετάσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα, ώστε να είναι αξιοκρατική και περιοδική η διαδικασία εισαγωγής νέων Πυροσβεστών.

Σήμερα, οι εποχικοί πυροσβέστες που προσλήφθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ το 2019 μένουν στο δρόμο. Κι αυτό όχι γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση αλλά από εκδικητική επιλογή της πολιτικής ηγεσίας. Πράγματι, όπως είπε ο κος Κικίλιας, οι πυροσβέστες αυτοί υπηρετούν δυνάμει του Π.Δ. 36/2019 του ΣΥΡΙΖΑ, που έδινε τη δυνατότητα πενταετούς ανανέωσης των ετήσιων συμβάσεών τους. Γιατί, όμως δεν παρατείνει με τροπολογία την θητεία τους, ο κος Υπουργός; Δεν γνωρίζει ότι πριν τον ΣΥΡΙΖΑ και επί 15ετία το Πυροσβεστικό Σώμα αξιοποιούσε τους ίδιους εποχικούς που είχαν προσληφθεί εν έτει 2003 με το ΠΔ 124/2003;

Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ αποκατέστησε το προσωπικό αυτό που ήταν σε ομηρία και έβγαλε νέο Π.Δ. και νέο διαγωνισμό για εποχικούς.

Τι εμποδίζει, τον κο Υπουργό να αποκαταστήσει τους εποχικούς; Είτε με ανανέωση της θητείας τους, είτε με ένταξή τους στο Πυροσβεστικό Προσωπικό; Δεν αντιλαμβάνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης;

Τουλάχιστον, ας μην τους εμπαίζει, κατηγορώντας, μάλιστα το Π.Δ. του ΣΥΡΙΖΑ, χάρη στο οποίο η χώρα εδώ και μια πενταετία απολαμβάνει τις υπηρεσίες των εποχικών πυροσβεστών.».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.