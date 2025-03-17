Κλειστοί θα παραμείνουν οι δήμοι την Παρασκευή 21 Μαρτίου λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξε η ΠΟΕ-ΟΤΑ για το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με αίτημα τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές των δήμων που απασχολούνται σε προγράμματα ΕΣΠΑ.

Την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί, για τις 11:00, συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (Δραγατσανίου 8), ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

