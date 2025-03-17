Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έφτασαν νωρίς το πρωί ο νέος υπουργός Χρίστος Δήμας και ο νέος υφυπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Κεντρικός στόχος της κυβέρνησης στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προφανώς είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών της χώρας, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλους τους πολίτες και με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι πιο πολύ ώρα για δουλειά, λίγα λόγια, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα που όλοι επιθυμούμε» τόνισε ο κ. Δήμας.

«Χθες, είχαμε κάποιες επισκέψεις στον σταθμάρχη Αθηνών στον σταθμό Λαρίσης, στο Κέντρο Διοίκησης Αχαρνές. Κάνουμε αυτοψίες. Θα έχουμε συνάντηση με τις διοικήσεις σήμερα για να έχουμε ακριβή αποτύπωση πραγματικότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να ξέρουμε όχι μόνο αυτά τα οποία λαμβάνουμε ως επίσημη ενημέρωση, αλλά τι συμβαίνει στο πεδίο» γνωστοποίησε ο κ. Κυρανάκης.

Πηγή: skai.gr

