«Η Κύπρος δεν μπορεί πια να είναι διαιρεμένη. Η σύνθεση είναι μόνο η λύση, για μια ενωμένη Ευρώπη, για έναν ειρηνικό κόσμο», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψει άτυπης πενταμερούς διάσκεψης στη Γενεύη που θα πραγματοποιηθεί απόψε.

Αρχικά, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε πως: «Προσερχόμαστε σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων εν μέσω πολλαπλών κρίσεων, οι οποίες καταδυναστεύουν την υφήλιο.

Σε ό,τι αφορά στην Ουκρανία, η Ελλάδα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζουμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία θα διασφαλίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και την κυριαρχία της. Μια λύση, η οποία θα περιλαμβάνει την ίδια την Ουκρανία στις διαπραγματεύσεις και η οποία θα διασφαλίζει την ειρήνη και την ευημερία στην ευρύτερη περιοχή.

Σε ό,τι αφορά στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζουμε ένθερμα τη συνέχιση της εκεχειρίας, τόσο στον Λίβανο, όσο και στη Γάζα. Είναι σημαντικό να υπάρξουν οι διαπραγματεύσεις εκείνες που θα οδηγήσουν στη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στην περιοχή της Γάζας. Και βεβαίως, είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι σε ό,τι αφορά την επιδείνωση της κατάστασης στη Δυτική Όχθη. Θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, έτσι ώστε να τελειώσει ο αιματηρός αυτός πόλεμος και να δοθεί όραμα στον Παλαιστινιακό λαό για την λύση της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους μέσω και της ενδυνάμωσης της Παλαιστινιακής Αρχής».

Στη συνέχεια, τόνισε πως «ειδικά για το θέμα της Συρίας, θα ήθελα να επισημάνω ότι καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τα όσα βίαια συνέβησαν το τελευταίο διάστημα με τις σφαγές αμάχων πληθυσμών και μάλιστα προερχόμενων από θρησκευτικές μειονότητες. Το αφήγημα της νέας μεταβατικής κυβέρνησης δεν πρέπει να μείνει μόνο σε επίπεδο ρητορείας, αλλά θα πρέπει να γίνεται και πράξη. Πράξη, η οποία θα στηρίζεται στη συμπεριληπτικότητα όλων, ιδίως θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων, στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και βεβαίως στην εγκατάσταση θεσμών, οι οποίοι θα είναι βιώσιμοι και ισχυροί και των οποίων η ιδιοκτησία θα ανήκει στον ίδιο τον συριακό λαό, χωρίς καμία εξωτερική επίδραση. Για τον λόγο αυτό επιμένουμε ότι η όποια άμβλυνση των κυρώσεων κατά της Συρίας θα πρέπει να έχει ένα χαρακτήρα σταδιακό, αιρέσιμο και σε κάθε περίπτωση αναστρέψιμο».

Ο ΥΠΕΞ συνέχισε λέγοντας πως: «Θα μιλήσουμε για το θέμα των ευρωατλαντικών σχέσεων. Η θέση της Ελλάδας είναι ότι θα πρέπει να παραμείνουν ισχυροί οι δεσμοί μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ιστορικά έχει αποδειχθεί, μέσα από αυτή τη συμπόρευση τα αποτελέσματα που παράγονται για τη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας είναι εξαιρετικά σημαντικά. Το μήνυμα θα πρέπει να είναι ότι μαζί πολλαπλασιάζουμε την ισχύ μας. Η Ευρώπη θα πρέπει να μείνει ισχυρή, να ενδυναμωθεί, να αναζωογονηθεί και να δει την επόμενη μέρα με σθένος και δύναμη».

Τέλος αναφερόμενος στην πενταμερής διάκεψη στη Γενεύη για το Κυπριακό, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε:

«Σήμερα το βράδυ θα εκκινήσουμε τις άτυπες συζητήσεις για το Κυπριακό στη Γενεύη, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Κύπρος δεν μπορεί πια να είναι διαιρεμένη. Η διαίρεση δεν μπορεί ποτέ να είναι η λύση. Η σύνθεση είναι μόνο η λύση, για μια ενωμένη Ευρώπη, για έναν ειρηνικό κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ήδη έχει συμφωνηθεί, θα πρέπει να είναι ενεργώς παρούσα στην επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

