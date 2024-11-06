Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης ενορχηστρωτής της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών

 «Ο κ. Μητσοτάκης ενορχηστρωτής της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών και της αθλιότητας των στελεχών του»

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης ενορχηστρωτής της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών

«Το πρόβλημα δεν είναι πλέον η κυρία Βόζεμπεργκ. Ούτε οι αθλιότητες που εκστομίζει εναντίον του προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νίκου Παππά, και εναντίον των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

«Το πρόβλημα είναι», αναφέρει, «η πλήρης κάλυψη που παρέχεται στις αθλιότητες αυτές από τη Ν.Δ. και από τον κ. Μητσοτάκη προσωπικά». «Αλλά τι να περιμένει κανείς; Ο κ. Μητσοτάκης είναι ενορχηστρωτής της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών, αποδεικνύεται και ενορχηστρωτής της αθλιότητας των στελεχών του», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Τέμπη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark