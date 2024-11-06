ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης ενορχηστρωτής της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών

«Το πρόβλημα δεν είναι πλέον η κυρία Βόζεμπεργκ. Ούτε οι αθλιότητες που εκστομίζει εναντίον του προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νίκου Παππά, και εναντίον των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

«Το πρόβλημα είναι», αναφέρει, «η πλήρης κάλυψη που παρέχεται στις αθλιότητες αυτές από τη Ν.Δ. και από τον κ. Μητσοτάκη προσωπικά». «Αλλά τι να περιμένει κανείς; Ο κ. Μητσοτάκης είναι ενορχηστρωτής της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών, αποδεικνύεται και ενορχηστρωτής της αθλιότητας των στελεχών του», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.