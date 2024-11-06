Στον απόηχο της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ σημείωσε πως «ο κ. Τραμπ στην πρώτη θητεία του έδειξε ότι περιφρονεί την Ευρώπη και τους διεθνείς οργανισμούς και αυτό είναι προβληματικό. Δεύτερον, έδειξε ότι αρέσκεται να συνομιλεί με αναθεωρητές ηγέτες, -και με τον Πούτιν

και τον Ερντογάν-. Θυμάστε ότι στο τέλος της θητείας του έκανε κίνηση και με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην Βόρεια Κορέα. Ο τρόπος που χειρίζεται κάποια πράγματα, σίγουρα θα

προκαλέσει domino effect σε γεωπολιτικά ζητήματα και στο πιο κρίσιμο αυτή την περίοδο, που είναι η σφαγή στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, που είναι ό,τι πιο τραγικό συμβαίνει αυτή την στιγμή στην ανθρωπότητα».



Αναλύοντας περαιτέρω ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε:

«Στις δυτικού τύπου ελεύθερες κοινωνίες, οι ανισότητες και η αύξηση των ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό δημιουργούν μια τεράστια δεξαμενή για όλους όσους εκφράζουν τέτοια χαρακτηριστικά, όπως ο κ. Τραμπ. Έχουμε ανάλογες περιπτώσεις και στην Ευρώπη, της ίδιας πάνω- κάτω ρητορείας. Είναι ένα ευάλωτο στη συνωμοσιολογία και τον λαϊκισμό ακροατήριο και πρέπει άμεσα, -τουλάχιστον εμείς στην Ευρώπη που είναι ο χώρος της πολιτικής μας δράσης- να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, την ανάπτυξη για τους πολλούς ώστε να μειωθούν οι ανισότητες, να υπάρχει σοβαρή υγεία και παιδεία».



Περιέγραψε τις προκλήσεις που ανοίγονται προς την κατεύθυνση μιας αυτοδύναμης και οικονομικά/παραγωγικά αυτόνομης Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι «η ιστορία της σύγκρουσης Αμερικής-Κίνας εξελίσσεται εδώ και αρκετά χρόνια».

«Όντως ο κ. Τραμπ είναι πάντα υπέρ της κλιμάκωσης, συγκριτικά με τους Δημοκρατικούς, αυτό όμως ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο ευκαιρίας στην Ευρώπη με οικονομικούς και γεωπολιτικούς όρους σε σχέση με αυτήν την αντιπαράθεση. Πριν από μερικά χρόνια όταν μιλούσαμε για ευρωστρατό, μας περιφρονούσαν όλοι. Τώρα οι περισσότερες κυβερνήσεις επισημαίνουν την ανάγκη ενός συμπληρωματικού στρατεύματος προς το ΝΑΤΟ, ώστε η Ευρώπη να αποκτήσει τις δικές της αυτόνομες δυνάμεις. Η Ευρώπη, καλώς ή κακώς, θα αναγκαστεί να σπάσει το καθεστώς της ομοφωνίας για θέματα οικονομίας και φορολογίας, όπως τα μεγάλα ταμεία, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Κυριαρχίας, για να επενδύσουμε στην παραγωγική βάση, να φέρουμε πίσω δομές που έχουν φύγει προς την Κίνα και άλλες χώρες, για να έχουμε μια οικονομική και παραγωγική αυτονομία. Δηλαδή, δεν μπορεί η Ευρώπη να θέλει 27 στις 27 ψήφους -και να μας εκβιάζει τη μία ο Όρμπαν, την άλλη η Μάλτα- και να μην μπορούμε να συγκροτήσουμε μια ενιαία φορολογική πολιτική. Άρα, υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας, υπάρχει τραπέζι που τα συζητά αυτά πανευρωπαϊκά, ενώ κάποτε ήταν ταμπού. Οπότε ας είμαστε όχι πολύ αισιόδοξοι, αλλά ας είμαστε αισιόδοξοι».



Ο κ. Ανδρουλάκης σταχυολόγησε τα «όχι» της κυβέρνησης απέναντι σε πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, αρχής γενομένης με την τροπολογία για την αναστολή χρηματοδότησης των Σπαρτιατών καθώς «ένα κόμμα που η ηγεσία του βάσει της απόφασης της ελληνικής δικαιοσύνης είναι στη φυλακή, είναι περίβλημα μιας ακροδεξιάς νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης και απαγορεύτηκε η κάθοδός του στις ευρωεκλογές, πήρε ένα 1 εκατ. ευρώ».

«Πόσα ακόμη “όχι” έχει πει η Νέα Δημοκρατία που είναι υπονομευτικά στην καθημερινότητα του ελληνικού λαού; Καταθέσαμε πρόταση νόμου να θεσμοθετηθεί Ενιαία Αρχή Καταναλωτών που θα ενημερώνει ποιες πολυεθνικές κερδοσκοπούν στην Ελλάδα σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Μας είπε “όχι” η Νέα Δημοκρατία. Την ώρα που τα ενοίκια καταγράφουν αύξηση 50% στην τετραετία διακυβέρνησης Μητσοτάκη και τους καλέσαμε να καταργήσουν Golden Visa και να την αποσυνδέσουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση, μάς έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια λέγοντας άλλο ένα “όχι”. Περισσότερες από δέκα φορές καταθέσαμε τροπολογία για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά και μας είπε “όχι”. Η κυβέρνηση αρνήθηκε το νέο ΕΚΑΣ για περίπου 300.000

χαμηλοσυνταξιούχους , που τώρα τους δίνει ένα εφάπαξ επίδομα. Απέρριψε τη μείωση ΦΠΑ στα βασικά αγαθά με το επιχείρημα ότι δεν θα περάσει στις τιμές. Γιατί τώρα κάνουν διαρροή ότι το 2027 θα μειώσουν τον ΦΠΑ; Δεν θα περνούσε στις τιμές πριν ένα χρόνο, αλλά θα περάσει το 2027 , που θα είναι προεκλογική περίοδος;» πρόσθεσε εμφατικά.



«Αντί να μετράει ο Πρωθυπουργός τα όχιτου ΠΑΣΟΚ, που είναι όχι προς όφελος της κοινωνίας μας, καλό είναι να μετράει τους δείκτες της χώρας, που έχουν επιδεινωθεί. Προτελευταίοι, -26 οι - στην αγοραστική δύναμη στις 27 ευρωπαϊκές χώρες, 26οι στους χαμηλούς μισθούς, 2η χώρα στο κόστος υγείας για τον πολίτη. Στη φτώχεια είμαστε τέταρτοι από το τέλος» ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Το ΠΑΣΟΚ κάνει πολιτική και λέει τα “όχι” που πρέπει να πει βάσει του τι συμφέρει την κοινωνία και την πατρίδα μας και όχι τι εξυπηρετεί τον κ. Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει συναίνεση; Συναίνεση σημαίνει διάλογος, πρόταση, συμφωνία. Συναίνεση δεν σημαίνει να βαφτίζει επιλογή και λύση ό,τι θέλει ο Πρωθυπουργός και εμείς να ακολουθούμε» κατέληξε τον συλλογισμό του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης θα αναλάβει πρωτοβουλία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να αλλάξει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

