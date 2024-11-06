Του Γιάννη Ανυφαντή

Στραμμένο το βλέμμα στο αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών έχουν σήμερα και οι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου, με τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ να μονοπωλεί τις συζητήσεις εντός και εκτός της αίθουσας της Ολομέλειας.

«Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ θα συνεχίσουν να είναι σε άριστο επίπεδο» διεμήνυσε από τα κυβερνητικά έδρανα ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης πως η κυβέρνηση είχε επενδύσει στη νίκη της Κάμαλα Χάρις, με τον Μάριο Θεμιστοκλέους να συγχαίρει τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο για την επάνοδό του στον Λευκό Οίκο.

Από το περιστύλιο της Βουλής, ο Νίκος Παππάς τόνισε ότι η ελληνική διπλωματία και κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να «αφοσιώνεται στη στρατηγική του «δεδομένου συμμάχου», τη στιγμή που όλα τα δεδομένα και τα ενδεχόμενα ήταν ανοιχτά», υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση πρέπει να στρίψει το τιμόνι» στην εξωτερική πολιτική. «Είναι ανησυχητικό ότι επιστρέφει το ύφος του λαϊκισμού στην εξουσία», σημείωσε ο Δημήτρης Μάντζος από το βήμα της Βουλής με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, να τονίζει πως «πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορεί να υπάρξει προοδευτική ατζέντα απέναντι σε όσους υποδύονται τους φιλολαϊκούς».

Σε όσους παρουσιάζουν τον Τραμπ ως τον «νέο σωτήρα», απάντησε ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, υπογραμμίζοντας πως μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό.

Διθύραμβοι από Βελόπουλο - Νατσιό

Θριαμβευτικός ήταν ο τόνος της τοποθέτησης του Κυριάκου Βελόπουλου από το βήμα, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να τονίζει πως είχε προβλέψει τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι: «Η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ απέτυχαν οικτρά στις προβλέψεις τους, όταν επένδυσαν τις φρούδες, όπως αποδείχθηκε, ελπίδες τους σε μια πλευρά». «Στις ΗΠΑ κέρδισαν οι παραδοσιακές αξίες, η πατρίδα, η οικογένεια και έχασε η παράνοια, η πολιτική ορθότητα και η woke ατζέντα», ήταν το σχόλιο του Δημήτρη Νατσιού.

