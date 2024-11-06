Γεραπετρίτης: «Δίνουμε το αληθές νόημα στο Σύνταγμα, φέρνουμε κοντά τους Έλληνες απανταχού»

To Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών για την απόδημο ελληνισμό 2024-2027 «παρέχει το όραμα για τη σύνδεση του μητροπολιτικού ελληνισμού με την ομογένεια, το οποίο εξατομικεύει τις ανάγκες των αποδήμων», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο χαιρετισμό του στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Σχεδίου, στο Υπουργείο Εξωτερικών.

«Ο Ελληνισμός της Διασποράς δεν είναι μόνο ένα κομμάτι ήπιας ισχύος», υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης. «Είναι και το αίσθημα του ανήκειν, το οποίο πρέπει να έχουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Και αυτό το αίσθημα του ανήκειν είναι εκείνο, το οποίο προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ενισχύσουμε, από τα πιο μικρά ως τα πιο μεγάλα».

Όπως ανέφερε από τις 13 πόλεις ανά την υφήλιο με πληθυσμό ελληνικής καταγωγής άνω των 100 χιλιάδων κατοίκων, οι 6 βρίσκονται στη μητροπολιτική Ελλάδα και οι 7 βρίσκονται στο εξωτερικό. «Έχουμε 7 πόλεις ανά τον κόσμο, οι οποίες έχουν πληθυσμό άνω των 100 χιλιάδων ελληνικής καταγωγής. Και αυτή είναι η μεγάλη μας δύναμη», τόνισε.

«Αισθάνομαι ότι για ακόμα μία φορά δίνουμε το αληθινό νόημα στο Σύνταγμά μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης. «Το Σύνταγμα είναι εκείνο το οποίο επιβάλλει ότι το έθνος είναι εκείνο υπέρ του οποίου ασκούνται οι εξουσίες. Το έθνος είναι εκείνο το οποίο συμμετέχει στη διαμόρφωση της ελληνικής πολιτικής βούλησης μέσω της άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων. Και είναι το Σύνταγμα, το άρθρο 108, το οποίο αναφέρει ότι το κράτος μεριμνά για τη ζωή των αποδήμων Ελλήνων και για τους δεσμούς με τη μητροπολιτική Ελλάδα».

Όπως επισήμανε, το Σχέδιο «αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να μηδενίζουμε τις αποστάσεις με ψηφιακά μέσα και εξατομικεύει τις ανάγκες, οι οποίες υφίστανται, για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών».

«Το Σχέδιο αυτό είναι προϊόν των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε με οποιαδήποτε συνέργεια έξωθεν. Το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Και με μία λογική πάντοτε μείζονος υπηρεσίας προς την πατρίδα», υπογράμμισε, ενώ ευχαρίστησε τον υφυπουργό Εξωτερικών, τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών.

Προσέθεσε δε τη σημασία που έθεσε η κυβέρνηση στον απόδημο ελληνισμό. Όπως υπενθύμισε, η πρώτη μεγάλη κυβερνητική ενέργεια ήταν η συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 54, παράγραφος 4 του Συντάγματος, που επέτρεψε την ψήφο των εκτός επικρατείας να διευκολύνεται κατά τρόπο, ώστε να αισθάνεται ο απόδημος Έλληνας ότι είναι κοντά στη μητρόπολη και ότι διαμορφώνει τις επιλογές.

Ακολούθησαν, όπως ανέφερε, «δύο νόμοι, οι οποίοι ήταν σύμφωνοι με τη συνταγματική επιταγή, έτσι ώστε σήμερα να μπορούμε με υπερηφάνεια να πούμε ότι πλέον έχουν αρθεί όλα τα εμπόδια, τα οποία αφορούν διαδικασίες και προϋποθέσεις για να μπορεί ο Έλληνας από τη θέση στην οποία βρίσκεται, μέσω επιστολικής ψήφου, να ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα».

«Είμαστε σε ένα κλειστό ”κλαμπ” χωρών που έχουν μηδενικά εμπόδια στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στους πολίτες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ζωή των Ελλήνων του εξωτερικού, ιδιαιτέρως αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες και κυρίως παρέχοντας ποιοτικές προξενικές υπηρεσίες μέσω ψηφιακών μέσων.

«Ήδη το ”MyConsulLive” αξιοποιεί τις σύγχρονες δομές της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να καταστεί πολύ ευκολότερη η συναλλαγή του Έλληνα στο εξωτερικό. Και βεβαίως η νομοθεσία, που ψηφίστηκε πρόσφατα, σύμφωνα με την οποία πλέον ψηφιοποιείται και το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας για την έκδοση διαβατηρίων από Έλληνες του εξωτερικού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έτσι ώστε να είναι πολύ ευκολότερη η ζωή των Ελλήνων του εξωτερικού» ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης και κατέληξε:

«Δίνουμε το αληθές νόημα στο Σύνταγμα. Φέρνουμε κοντά τους Έλληνες απανταχού. Είναι η μεγάλη μας δύναμη, σήμερα πολύ περισσότερο από ό,τι ίσως χθες. Η Ελλάδα είναι παντού και θα φροντίσουμε να τη φέρουμε όσο πιο κοντά γίνεται».

