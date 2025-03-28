Χρίστος Δήμας: Η νέα γέφυρα Αφρατίου βελτιώνει σημαντικά το οδικό δίκτυο στην Εύβοια

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία, σήμερα, η νέα γέφυρα στο Αφράτι Χαλκίδας (η οποία είχε καταστραφεί από πλημμύρες το 2020), από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για τις Υποδομές, Νίκο Ταχιάο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η νέα γέφυρα στο Αφράτι αποτελεί τμήμα του έργου που περιελάμβανε την πλήρη ανακατασκευή αυτής και της γέφυρας Φύλλων, η οποία παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2024, την επισκευή της γέφυρας Βασιλικού, που θα είναι έτοιμη τον επόμενο μήνα, καθώς και οδικά, αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα στην ευρύτερη περιοχή των τριών γεφυρών.

Με αφορμή την παράδοση σε χρήση της γέφυρας Αφρατίου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, δήλωσε:

«Η Εύβοια έχει χτυπηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις φυσικές καταστροφές.

Σήμερα επουλώνουμε ακόμη μια πληγή δίνοντας στην κυκλοφορία τη Γέφυρα στο Αφράτι, ενώ πριν από περίπου ένα χρόνο είχε παραδοθεί στην κυκλοφορία η Γέφυρα στα Φύλλα και σε λίγο χρονικό διάστημα ολοκληρώνονται οι επισκευές της Γέφυρας του Βασιλικού, αλλά και ο νέος κόμβος του Βασιλικού.

Έργα που αποσκοπούν τόσο στην αποκατάσταση και τη βελτίωση του τοπικού δικτύου με όρους υψηλής ανθεκτικότητας και οδικής ασφάλειας όσο και στην αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.

Έπονται τα έργα αποκατάστασης του «Daniel» και τα επόμενα χρόνια τα έργα της Παράκαμψης της Χαλκίδας και των Ψαχνών, καθώς και ο Βόρειος Οδικός 'Αξονας της Βόρειας Εύβοιας.

Η παρουσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα συνεχίσει να είναι πολύ έντονη και τα επόμενα χρόνια, με στόχο να ολοκληρωθούν πολύ σημαντικά έργα τα οποία θα αναβαθμίσουν την ασφάλεια των μετακινήσεων και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Εύβοια».

Απ΄την πλευρά του ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές Νίκος Ταχιάος, τόνισε:

«Η Εύβοια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει δοκιμαστεί πολλές φορές από φυσικές καταστροφές και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θεωρούμε χρέος μας να στηρίζουμε έμπρακτα τους πολίτες.

Σήμερα παραδίδουμε ένα έργο με πολύ μεγάλη αξία για την τοπική κοινωνία, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Η νέα γέφυρα στον οικισμό Αφράτι, οι οδικές παρεμβάσεις και τα συνοδά αντιπλημμυρικά έργα βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών και παράλληλα, διασφαλίζουν ασφαλείς και ποιοτικές μετακινήσεις, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι σε μελλοντικά φαινόμενα. Είναι ένα έργο που αποδεικνύει τη δέσμευση της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για ουσιαστικές υποδομές που προστατεύουν, διευκολύνουν και αναβαθμίζουν τη ζωή των πολιτών.

Συνεχίζουμε με σταθερά βήματα, υλοποιώντας μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις που θωρακίζουν τις τοπικές κοινωνίες και ενισχύουν την ανάπτυξη της χώρας».

Παρόντες στην τελετή παράδοσης ήταν επίσης, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, ο βουλευτής Ευβοίας Σίμος Κεδίκογλου, η δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα και ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης.Ο αγιασμός τελέστηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομο.

Πηγή: skai.gr

