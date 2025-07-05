Tο πώς έπεσε θύμα εκβιασμού από δημοσιογράφο στον Βόλο, εξήγησε αναλυτικά η βουλευτής της ΝΔ Ζέττα Μακρή.

«Μου είπε να αποφύγει τα αρνητικά δημοσιεύματα. Τον γνώριζα τον δημοσιογράφο. Ο Βόλος είναι μία μικρή πόλη και είχαμε καλές σχέσεις. Είναι τρία χρόνια μεγαλύτερος από τον γιο μου και με πόνεσε πολύ αυτό που συνέβη. Δε μου άφηνε περιθώριο όμως η συμπεριφορά του. Επέλεξα να κάνω αυτό που έκανα με τον νόμιμο τρόπο και σε συνεννόηση με τις αστυνομικές αρχές. Ο λόγος που βγήκα είναι για να αποδείξω πως δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι το ίδιο. Αυτό είναι μία εξαίρεση και όχι ο κανόνας», τόνισε η βουλευτής μιλώντας στο Mega και πρόσθεσε πως αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει πριν από αρκετό καιρό.

«Είναι κάποιοι μήνες, άργησα να το πιστέψω για έναν άνθρωπο που γνωριζόμασταν. Δεν ήταν κάτι εύκολο για μένα, δεν είχα άλλο περιθώριο. Δεν το συζήτησα με στενούς μου συνεργάτες μόνο με τον γιο μου που είναι στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο δημοσιογράφος -που κατέχει ενημερωτική ιστοσελίδα και ραδιοφωνικό σταθμό- συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του 5.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα που του είχε παραδώσει η κυρία Μακρή μετά από συνεννόηση με την αστυνομία στο Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ζεττα Μακρή, όπως κατήγγειλε δεχόταν το τελευταίο διάστημα έντονες πιέσεις και μάλιστα, φέρεται να της ζητούσε το ποσό των 15.000 ευρώ.

Έτσι, κανόνισαν ένα ραντεβού σε καφετέρια, του έδωσε 5.000 ευρώ προσημειωμένα, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη του.

Πηγή: skai.gr

