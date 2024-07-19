Του Αντώνη Αντζολέτου

Δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία» η αποχώρηση του Γιάννη Δραγασάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης την περίοδο 2015-2019 είχε κρατήσει ξεκάθαρες αποστάσεις σχεδόν από την αρχή της προεδρίας του Στέφανου Κασσελάκη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ακολούθησαν δυο κινήσεις που έδειχναν πως το «διαζύγιο» δεν θα αργήσει: Πρώτον, η επιστολή του τον Νοέμβριο στην οποία ανέλυε το λανθασμένο, κατά τον ίδιο, δρόμο που έχει πάρει το κόμμα κάνοντας έξι προτάσεις που τις ονόμαζε «μέτρα οικοδόμησης αμοιβαίας εμπιστοσύνης». Δεύτερον, η παραίτησή του από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής λίγο πριν το τέλος του 2023. Υπενθυμίζεται πως ο Γιάννης Δραγασάκης είχε κατέβει υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Δυτική Αθήνα στις περσινές εθνικές κάλπες έπειτα από συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος του είχε ζητήσει να συμβάλει στην ενίσχυση του κόμματος.

Από το περιβάλλον του αναφέρουν πως ο χρόνος που επέλεξε να προβεί στη συγκεκριμένη κίνηση είναι ουδέτερος. Ούτε πριν τις ευρωεκλογές , ούτε πολύ κοντά στο συνέδριο ώστε να δημιουργήσει πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι διαφωνίες του αποτυπώθηκαν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στην ανακοίνωσή που εξέδωσε αφού έκανε λόγο για από-αριστεροποίση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε υψηλούς τόνους προέβλεψε πως το κόμμα θα είναι σε μια κρίση διαρκείας και συμπλήρωσε: «Οι εξελίξεις μας θέτουν μπροστά σε δυο αλληλένδετα καθήκοντα. Πρώτον, να αγωνιστούμε για να υπάρξει ένα νέο μαζικό, λαϊκό κόμμα της Αριστεράς, από τη ριζοσπαστική αριστερά ως την αριστερή σοσιαλδημοκρατία και δεύτερον, μια προοδευτική εναλλακτική στο πρόβλημα της διακυβέρνησης της χώρας. Ας ανταποκριθεί ο καθένας και η καθεμία σε αυτό το διπλό καθήκον με όποιο τρόπο και από όποια θέση επιλέξει».

Αυτό που γίνεται ξεκάθαρο από το περιβάλλον του είναι πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο προσχώρησης σε κάποιον άλλον σχηματισμό. Και ο ίδιος, άλλωστε αναλύει πως ο κατακερματισμός που υπάρχει τώρα δεν βοηθάει στην ανασύνθεση του χώρου και απαιτείται να συγκροτηθεί κάτι νέο. Ανοίγει ο Ασκός του Αιόλου; Το ιστορικό στέλεχος ουσιαστικά χτυπά ένα «καμπανάκι» σε όλον τον προοδευτικό κόσμο, αλλά και σε όποιον δεν αισθάνεται άνετα μέσα στο νέο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί στην Κουμουνδούρου. Μέχρι στιγμής, πάντως κανείς από τους διαφωνούντες της εσωκομματικής αντιπολίτευσης δεν έχουν αφήσει οποιαδήποτε αιχμή πως μπορεί να αποχωρήσουν από το κόμμα. Ούτε οι «87», αλλά ούτε και η τριάδα Τεμπονέρα, Κοτσακά, Τσιόκα που απέχουν πλέον από τη λειτουργία των οργάνων.

Είναι βέβαιο πως στην Κουμουνδούρου αυτή τη στιγμή τηρείται στάση αναμονής ενόψει του συνεδρίου. Κανείς δεν «ανοίγει τα χαρτιά» του από τη στιγμή, μάλιστα που στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίστηκε πιο ενωτικός από ποτέ. Η κίνηση του Γιάννη Δραγασάκη, με το ειδικό βάρος που έχει ο ίδιος, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να «γείρει τη ζυγαριά» για όσους κάνουν δεύτερες σκέψεις ή για στελέχη που βρίσκονται κοντά του. Η σκληρή απάντηση της Κουμουνδούρου που έκανε λόγο για «κοινοτοπίες και μεγαλοστομίες άνευ περιεχόμενου» έδειξε πως δεν αποκλείουν να υπάρξουν αναταράξεις. Ο Κώστας Ζαχαριάδης, αν και όπως δήλωσε διαφώνησε με την αποχώρηση του Γιάννη Δραγασάκη, σημείωσε στέλνοντας μήνυμα στην Κουμουνδούρου: «Η απαξίωση των συντρόφων όταν χωρίζουν οι δρόμοι μας είναι ξένη στον δικό μου κώδικα αρχών και αξιών». Ειρωνικό ήταν το σχόλιο του Παύλου Πολάκη: «Μαύρη μέρα για την Τράπεζα της Ελλάδας σήμερα…»

