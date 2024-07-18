Φον ντερ Λάιεν: Μεγάλη πλειοψηφία, μεγάλες υποσχέσεις

Τελικά τα κατάφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: στην ψηφοφορία που έγινε στο Στρασβούργο το μεσημέρι της Πέμπτης 401 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της και μόλις 284 κατά, ενώ καταγράφονται 15 αποχές και 7 άκυρα ψηφοδέλτια. Αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές (S&D), οι Φιλελεύθεροι, αλλά και οι Πράσινοι ψήφισαν «πειθαρχημένα» υπέρ της φον ντερ Λάιεν, χωρίς να υπάρξουν διαρροές. Εκτός αν οι διαρροές αντισταθμίστηκαν από άλλες ψήφους της υπερσυντηρητικής ομάδας ECR ή μεμονωμένων μη εγγεγραμμένων ευρωβουλευτών. Απόλυτη βεβαιότητα δεν μπορεί να υπάρξει, καθώς η ψηφοφορία ήταν μυστική.



Στις πρώτες δηλώσεις μετά την επανεκλογή της, στο Στρασβούργο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για μία «συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή», εκτιμώντας ότι η ευρύτερη πλειοψηφία που συγκέντρωσε σε σχέση με το 2019 αποτελεί και μία «αναγνώριση για το έργο» της τα τελευταία πέντε χρόνια. Όσον αφορά τη σύνθεση της νέας Επιτροπής, τόνισε ότι θα υπάρχει και πάλι ισότιμη παρουσία ανδρών-γυναικών και ότι η ίδια θα έρθει σύντομα σε επαφή με τους Ευρωπαίους ηγέτες, με στόχο να γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις με τους «πιο κατάλληλους υποψηφίους» στα τέλη Αυγούστου.



Λίγο πριν αρχίσει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πολιτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς είχε ζητήσει αναβολή για τον Σεπτέμβριο «για λόγους διαφάνειας» μετά τη χθεσινή ετυμηγορία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία στηλιτεύει παλαιότερη απόφαση της Κομισιόν να μην δώσει στη δημοσιότητα μέρος της συμφωνίας για την προμήθεια εμβολίων κατά του Covid. Ωστόσο, η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών απέρριψε το αίτημα για αναβολή της ψηφοφορίας.

«Ευημερία και Ανταγωνιστικότητα»

Είχε προηγηθεί εκτενής συζήτηση στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να παρουσιάζει αναλυτικά τις θέσεις της ενώπιον των πολιτικών ομάδων. Και εδώ η πιο έντονη κριτική προήλθε από την Ευρωπαϊκή Αριστερά, με την συμπροεδρεύουσα της ομάδας Μανόν Ομπρί να δηλώνει, απευθυνόμενη στην πρόεδρο της Κομισιόν: «Η αντικοινωνική πολιτική σας ανοίγει τον δρόμο για την έλευση της Ακροδεξιάς. Δεν έπρεπε καν να εμφανιστείτε εδώ σήμερα».



Όπως συνέβη και πριν από την εκλογή της για την πρώτη θητεία, η πρόεδρος της Κομισιόν μοίρασε και πάλι άφθονες υποσχέσεις προς όλες τις πολιτικές ομάδες. Με μία διαφορά: Ενώ το 2019 είχε σκιαγραφήσει ως κύρια προτεραιότητά της το Green Deal και την «πράσινη μετάβαση» της οικονομίας (ανταποκρινόμενη στην πρωτοφανή εκλογική επιτυχία των Πρασίνων την εποχή εκείνη), τώρα φαίνεται να προτάσσει την οικονομική και κοινωνική ατζέντα.



«Ευημερία και ανταγωνιστικότητα» θα είναι η κορυφαία προτεραιότητα της νέας Κομισιόν, υποστηρίζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Για να προσθέσει ότι «πρέπει να εμβαθύνουμε την ενιαία αγορά, με λιγότερη γραφειοκρατία» και «περισσότερα κίνητρα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας». Υπόσχεται μάλιστα τη σύσταση ενός Νέου Ταμείου Ευρωπαϊκής Ανταγωνιστικότητας, για το οποίο πάντως δεν διευκρινίζει πώς θα χρηματοδοτηθεί.

«Επίτροπος για τη Μεσόγειο»

Καθώς η κρίση στην αγορά κατοικίας και τα απλησίαστα ενοίκια «βασανίζουν» όλο και περισσότερους Ευρωπαίους, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκρινε σκόπιμο να αναφερθεί και σε αυτό το ζήτημα, υποσχόμενη μάλιστα να ορίσει έναν «Επίτροπο με άμεση αρμοδιότητα για την αγορά κατοικίας». Αλλά πώς τεκμηριώνεται η «άμεση αρμοδιότητα» όταν δεν υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη για την Κομισιόν, ενώ κατά κανόνα και οι εθνικές κυβερνήσεις δηλώνουν αναρμόδιες, παραπέμποντας στην ιδιωτική πρωτοβουλία; Ας ελπίσουμε να μάθουμε περισσότερα σε εύθετο χρόνο.



Μία ακόμη ενδιαφέρουσα εξαγγελία: Για πρώτη φορά η πρόεδρος της Κομισιόν υπόσχεται να ορίσει έναν Επίτροπο για τη Μεσόγειο, αναγνωρίζοντας την «ιδιαίτερη σημασία» της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Καλή περίπτωση για την Ελλάδα που επιδιώκει αναβαθμισμένο ρόλο στις Βρυξέλλες στην επόμενη πενταετία; Ή μήπως περισσότερο για την Ιταλία της Τζόρτζια Μελόνι, που έχει ξεκαθαρίσει ότι απαιτεί ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο ως αντάλλαγμα για τη στήριξή της;



Εάν ισχύουν τα δημοσιεύματα που φέρουν την Αθήνα να ενδιαφέρεται και για το χαρτοφυλάκιο της Γεωργίας, έχει ασφαλώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η εξαγγελία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ότι θα προωθήσει έναν «Στρατηγικό Διάλογο για το μέλλον της Γεωργίας», ώστε οι αγρότες στην Ευρώπη να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα. «Δεν μπορεί κανείς να πουλάει τρόφιμα υψηλής ποιότητας σε τιμές κάτω του κόστους» διαβεβαιώνει η πρόεδρος της Κομισιόν.



Όσο για το Green Deal, μάλλον δεν έχει ξεχαστεί. «Η Ευρώπη συγκεντρώνει σήμερα περισσότερες επενδύσεις σε καθαρό υδρογόνο, από ό,τι ΗΠΑ και Κίνα μαζί. Αυτό είναι το Green Deal σε πλήρη εξέλιξη» δηλώνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Στρασβούργο. Επιπλέον, υπόσχεται να προχωρήσει μέσα στις πρώτες 120 ημέρες της νέα θητείας της στο επόμενο βήμα, που θα είναι ένα «New Clean Industrial Deal» που θα επιταχύνει την απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα, συμβάλλοντας παράλληλα στην εξοικονόμηση ενέργειας.

«As long as it takes» στην Ουκρανία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η πρόεδρος της Κομισιόν στην ευρωπαϊκή «αντι-πυραυλική ασπίδα», ένα φιλόδοξο αμυντικό σχέδιο, το οποίο στηρίζουν μεταξύ άλλων η Γερμανία, η Ελλάδα και η Πολωνία. Όπως υποστηρίζει, η πρωτοβουλία αυτή κρίνεται απαραίτητη, «όχι μόνο για να προστατεύουμε τον εναέριο χώρο μας, αλλά και για να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας».



Αναφερόμενη σε άλλες διεθνείς προκλήσεις, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χρησιμοποίησε «ορολογία Ντράγκι» για να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα ότι η στήριξη προς το Κίεβο θα συνεχιστεί «για όσο χρειαστεί». «Αs long as it takes» ήταν η διατύπωση κατά λέξη, όπως έλεγε το 2012 ο τότε επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προαναγγέλλοντας μαζική παρέμβαση στη δευτερογενή αγορά ομολόγων.









