Ανακοίνωση με αφορμή τις πληροφορίες για συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Τουρκίας και Συρίας εξέδωσε ο Τομέας Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Στην ανακοίνωση τονίζεται πως η κυβέρνηση «οφείλει να διεκδικήσει ευρωπαϊκές κυρώσεις σε περίπτωση που υπάρξουν βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

"Οι πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Τουρκίας και της μεταβατικής κυβέρνησης της Συρίας με πιθανή συμμετοχή και του ψευδοκράτους, συνιστούν μια νέα σοβαρότατη απόπειρα παραβίασης του Δικαίου της Θαλάσσης, του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η κυβέρνηση, αντί να παρακολουθεί τις εξελίξεις περιοριζόμενη σε αφηρημένες δηλώσεις, οφείλει σε συνεργασία με τους εταίρους μας να διεκδικήσει ευρωπαϊκές κυρώσεις σε περίπτωση που υπάρξουν βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση.

Ο κ. Μητσοτάκης, οφείλει, έστω και καθυστερημένα να εκμεταλλευθεί τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου του 2019, που εξασφαλίσθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την Κυπριακή Δημοκρατία με τα οποία η ΕΕ καλεί στη λήψη «κατάλληλων μέτρων» έναντι της Τουρκίας, σε περίπτωση που προβεί σε παραβατικές ενέργειες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά όσον αφορά τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπενθυμίζουμε ότι απόρροια της διπλωματικής αυτής επιτυχίας της Ελλάδος και Κύπρου ήταν η επιβολή κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, λόγω των παράνομων τουρκικών ερευνών στην κυπριακή ΑΟΖ. Δυστυχώς δε η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνήθηκε να ενεργοποιήσει αυτό το πλαίσιο κυρώσεων για το παράνομο τουρκολιβυκό Μνημόνιο, καθώς όπως είπε ο τότε ΑΝΥΠΕΞ «δεν ήταν στρατηγική επιλογή». Στην ίδια λογική κινήθηκε και σε σχέση με την κρίση του Oruc Reis.

Θα πρέπει παράλληλα η Ελλάδα σε συνεργασία με τους εταίρους της να στηρίξει τη σύγκληση Διάσκεψης ΕΕ- χωρών Ανατολικής Μεσογείου, με τη συμμετοχή της Τουρκίας εάν σεβαστεί το διεθνές δίκαιο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για ακόμη μια φορά, η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι αδυνατεί να παρουσιάσει μια στρατηγική για την ανατολική μεσόγειο με αρχή, μέση και τέλος και αρκείται απλώς σε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για την ικανοποίηση των επικοινωνιακών και μικροπολιτικών της επιδιώξεων".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

