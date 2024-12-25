Σημαντικά είναι τα έργα που υλοποιήθηκαν εντός του 2024, με ορόσημο το Μετρό Θεσσαλονίκης, που αποτελεί το εμβληματικότερο έργο της τελευταίας δεκαετίας. Ταυτόχρονα, εθνικής σημασίας πρωτοβουλίες για την υλοποίηση αναπτυξιακών υποδομών αλλά και την ενίσχυση και αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών, έχουν δρομολογηθεί και για το 2025 από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Μάλιστα, όπως δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός, Χρήστος Σταϊκούρας: «Η ελληνική οικονομία – παρά την αστάθεια που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο – αναβαθμίζεται, μεγεθύνεται και ισχυροποιείται, καθώς τα δημόσια οικονομικά έχουν βελτιωθεί ουσιωδώς. Σ’ αυτή τη συλλογική στόχευση και προσπάθεια, καίριας σημασίας είναι ο ρόλος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Ειδικότερα, μέσα στο 2024, σε απόλυτη προτεραιότητα τέθηκε ο εκσυγχρονισμός υποδομών και μεταφορών με ταυτόχρονη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Έτσι, τη χρονιά που φεύγει, παραδόθηκαν το Μετρό Θεσσαλονίκης, ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της τελευταίας δεκαετίας, ο οδικός άξονας Άκτιο – Αμβρακία, σημαντικό τμήμα του Ε65, από τη Λαμία μέχρι την Καλαμπάκα, ο οδικός άξονας Καλλονή – Σίγρι στη Λέσβο. Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της Αττικής Οδού, ξεκίνησε η κατασκευή του οδικού άξονα Μπράλος – Άμφισσα, υπογράφηκε η σύμβαση του οδικού άξονα Ιωάννινα – Κακαβιά.

Το 2025 θα ολοκληρωθούν η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος καθώς επίσης και ο οδικός άξονας Βόνιτσα – Λευκάδα.

Επίσης, η γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας συνεχίζει την κατασκευή της, με τους μετροπόντικες να ολοκληρώνουν το έργο τους το 2026, η σύνδεση του Ε65 με την Εγνατία Οδό θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 1ου τριμήνου του 2026, η κατασκευή της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής της Θεσσαλονίκης προχωρά. Ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης προχωρά, με τη συμβασιοποίηση του τμήματος Χανιά – Ηράκλειο να αναμένεται τους πρώτους μήνες του 2025, ενώ ι το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 40%.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, το Υπουργείο Υποδομών, προχώρησε στην υλοποίηση μεγάλων αρδευτικών και αντιπλημμυρικών έργων και τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, ανά την επικράτεια, ενώ το 2025 θα ολοκληρωθούν, αντίστοιχα έργα.

Μάλιστα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε η υλοποίηση μικρότερων – σε προϋπολογισμό – κτιριακών υποδομών, με την αναβάθμιση – πρωτίστως – σχολείων, νοσοκομείων και δικαστικών μεγάρων, αλλά και η συντήρηση υφιστάμενων έργων υποδομής. Μεταξύ άλλων, υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή 17 σχολικών μονάδων στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ υλοποιούνται τα έργα αποκατάστασης των σχολικών μονάδων σε περιοχές που επλήγησαν από καταστροφικές πλημμύρες.

Όσον αφορά τις μεταφορές, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί τη μεταρρύθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου. Ο νέος, ενιαίος φορέας που θα περιλαμβάνει τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ και το σκέλος της ΓΑΙΑΟΣΕ που αφορά το τροχαίο υλικό, θα αντικαταστήσει το πολυδαίδαλο σχήμα που υπάρχει για την ουσιαστική αναβάθμιση του συγκοινωνιακού έργου.

Σημαντική δέσμη πολιτικών εφαρμόζονται επίσης για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, καθώς τα τελευταία 2 χρόνια, έχει επιδοτηθεί με το ποσό των 60 εκατ. ευρώ η αγορά 20.000 ηλεκτρικών οχημάτων.

Ενώ, σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η αναβάθμιση του στόλου των μέσων μαζικής μεταφοράς με στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, και την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.

Ήδη, στην Αθήνα, κυκλοφορούν 270 νέα λεωφορεία, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με στόχο τα 400 έως το τέλος του 2024, και τα 950 το καλοκαίρι του 2025.

Επίσης, στη Γραμμή 1, γίνεται ανάταξη 14 και αναβάθμιση 9 συρμών, με ένα σημαντικό ποσοστό αυτών να είναι έτοιμο μέσα στο 2025.

Στη Θεσσαλονίκη, κυκλοφορούν 110 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και υφίσταται προμήθεια άλλων 159 οχημάτων μέσω leasing, με αποτέλεσμα το 50% του στόλου του ΟΑΣΘ να είναι καινούργια οχήματα από τις αρχές του νέου έτους.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα: «Αυτές τις πρωτοβουλίες "τρέχουμε" με διαρκώς βελτιούμενους ρυθμούς, με αποδοτικότητα και ποιότητα. Έτσι, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συμβάλλει στην προσπάθεια για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών, τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και τη συνεχή και ολόπλευρη ισχυροποίηση της πατρίδας μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

