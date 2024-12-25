Φάμελλος: Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της αγάπης, της αλληλεγγύης, της ελπίδας και της ειρήνης τονίζει στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.



"Είναι οι μέρες που μας θυμίζουν την αξία της προσφοράς για τον συνάνθρωπό μας. Αλλά είναι και οι μέρες που η σκέψη μας βρίσκεται στους συνανθρώπους μας που ζουν τον εφιάλτη του πολέμου" σημειώνει ο κ. Φάμελλος.

"Αυτά τα Χριστούγεννα ας κάνουμε μια αλλαγή. Να κάνουμε τις ευχές μας πράξεις. Σε μια κοινωνία που οι ανισότητες μεγαλώνουν, να ανοίξουμε μια αγκαλιά αλληλεγγύης και προσφοράς.

Και εμείς, κόμματα και πολιτικοί, να κάνουμε πράξεις και έργα για μια κοινωνία δικαιοσύνης, για μια κοινωνία προόδου, για όλα τα παιδιά της. Καλά Χριστούγεννα! Χρόνια πολλά σε όλους και όλες!"

