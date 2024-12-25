Δίπλα στους εργαζόμενους του τομέα Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, για να τους ευχηθεί Χρόνια Πολλά, βρέθηκε τα ξημερώματα ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

«Ξημερώνοντας Χριστούγεννα, ήθελα να βρεθώ κοντά στους εργαζόμενους της καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, να είμαι δίπλα τους» έγραψε στο Facebook, δημοσιεύοντας και φωτογραφίες από την επίσκεψή του.

«Οι άνθρωποι που συνάντησα θα περάσουν εκεί τις γιορτές, άγρυπνοι, για την καθαριότητα των πόλεών μας, για τη δημόσια υγιεινή. Είναι οι ήρωες της καθημερινότητάς μας. Σας ευχαριστούμε για την προσφορά σας. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα!» ευχήθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης.



Πηγή: skai.gr

