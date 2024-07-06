Στο βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε για τη δευτερολογία του ο Στέφανος Κασσελάκης, η κεντρική εισήγηση του οποίου πέρασε κατά πλειοψηφία, ενώ απορρίφθηκαν οι τροπολογίες των «87».

Αρχικά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για μια «παραγωγική συζήτηση και καλοπροαίρετη κριτική» την οποία αποδέχεται.

«Μόνο αυτοί που δεν τολμούν δεν λένε mea culpa», επεσήμανε, τονίζοντας εμφατικά πως «από εδώ και πέρα θα σας ταράξω στη συλλογικότητα».

Απαντώντας στην κριτική του Χρήστου Σπίρτζη, ο οποίος νωρίτερα είχε αναφερθεί σε «ρευστοποίηση», ο κ. Κασσελάκης σημείωσε:

«Προτείνω το ακριβώς αντίθετο: μια ανοιχτή διαδικασία που θα αποφασίσει για αποδοτικά όργανα. Στα όργανα μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Αν χρησιμοποιείτε, όμως, δημόσιες πλατφόρμες για να πηγαίνετε απέναντι στη γραμμή του κόμματος θα επιλαμβάνονται τα αρμόδια όργανα».

«Αυτό να ξέρετε δεν είναι απειλή είναι κοινή λογική. Είναι η τίμια και η έντιμη συμφωνία που κάνουμε ο ένας προς τον άλλο. Από μένα έχετε αυτή τη δέσμευση ότι θα συνεδριάζουμε», ανέφερε.

Πρόταση συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ για υπερκέρδη τραπεζών και ιδιωτικό χρέος - «Χαρούμενος που το αυριανό φύλλο της Αυγής θα κυκλοφορήσει κανονικά»

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρέλειψε να μιλήσει και για την «Αυγή», δηλώνοντας χαρούμενος και ευγνώμων για τους εργαζόμενους που το αυριανό φύλλο θα κυκλοφορήσει κανονικά. Υπογράμμισε μάλιστα πως το κυριακάτικο φύλλο είναι προσοδοφόρο.

«Από αυτό εδώ το όργανο και με λύπη το λέω έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε λιγότερα από 7.000 ευρώ. Έβαλα ένα ποσό που είναι τρεις φορές παραπάνω και είμαστε τόσοι άνθρωποι εδώ. Και επειδή ασκήθηκε και καλοπροαίρετη κριτική για το κλείσιμο του ημερησίου φύλλου, πρώτον αυτό έγινε όχι μόνο στο πνεύμα παλιότερων συζητήσεων, αλλά και στο πνεύμα ότι δεν θέλουμε να ρισκάρουμε το κυριακάτικο φύλλο που είναι προσοδοφόρο

Ο Στέφανος Κασσελάκης απηύθυνε πρόσκληση στο ΠΑΣΟΚ να κάνουν μαζί μια κοινή πρόταση για τα υπερκέρδη των τραπεζών και το ιδιωτικό χρέος.

«Υπάρχουν δύο πρωτοβουλίες που είναι πολύ σημαντικές για όλο το λαό και τους συμπολίτες μας. Η πρώτη είναι για το ιδιωτικό χρέος. Πρέπει να έχει μία λύση με κοινωνικό πρόσημο και η δεύτερη πρωτοβουλία είναι για αυτή την απειλή που πρέπει να γίνει ρύθμιση ή νόμος του κ. Χατζηδάκη, για τα υπερκέρδη των τραπεζών», ανέφερε, ενώ κατέληξε:

«Θα πάρω τηλέφωνο την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, όταν είναι αυτές οι προτάσεις έτοιμες, και θα τους προσκαλέσω να συνεργαστούμε στην επεξεργασία τους».

Δεσμεύομαι ότι από εδώ και πέρα θα σας ταράξω στη συλλογικότητα. Ετοιμαστείτε τα όργανα να συνεδριάζουμε συνεχώς ακόμα κι τον Αύγουστο αν χρειαστεί.



Αλλά θα είμαι ξεκάθαρος σε κάτι: μέσα στα όργανα όντως μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε.



Αν όμως, την επόμενη μέρα είστε σε μια… pic.twitter.com/T8YEgBbjv9 — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) July 6, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.