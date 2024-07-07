«Καλημέρα! Αν και είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου και ξέρω ότι πολλοί από εσάς είστε ήδη ή ετοιμάζεστε να πάτε στην παραλία, παραμένω πιστός στο εβδομαδιαίο μας «ραντεβού» και ξεκινώ αμέσως με τα θέματα της σημερινής ανασκόπησης!», αναφέρει στις πρώτες του κουβέντες στην ανάρτησή του με την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Καλημέρα! Αν και είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου και ξέρω ότι πολλοί από εσάς είστε ήδη ή ετοιμάζεστε να πάτε στην παραλία, παραμένω πιστός στο εβδομαδιαίο μας «ραντεβού» και ξεκινώ αμέσως με τα θέματα της σημερινής ανασκόπησης!

Πρώτο θέμα λοιπόν της ανασκόπησης αλλά και της κυβερνητικής μας πολιτικής, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η ανάταξη του ΕΣΥ αποτελεί μια από τις μείζονες προτεραιότητές μας, το στηρίζουμε και το ενισχύουμε με κάθε τρόπο, όχι μόνο ως προς τις υποδομές αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Την Πέμπτη, λοιπόν, υπογράφηκαν δύο σημαντικές κυβερνητικές αποφάσεις. Η πρώτη δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς του ΕΣΥ να μπορούν να παρέχουν και ιδιωτικό έργο, αφού συμπληρώσουν τον προβλεπόμενο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας τους. Τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτό; Να αντιμετωπίσουμε τις διαρροές που έχουμε σε κρίσιμες ειδικότητες προς τον ιδιωτικό τομέα. Η πολιτική αυξήσεων που εφαρμόζουμε ήδη στους μισθούς και τα επιδόματα του υγειονομικού προσωπικού στο όριο των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων αποδίδει αλλά δεν αρκεί, καθώς ένας ιδιώτης γιατρός μπορεί σήμερα να εξασφαλίσει πολύ υψηλότερα εισοδήματα. Ταυτόχρονα δίνουμε τη δυνατότητα και σε ιδιώτες γιατρούς να μπορούν να παρέχουν, εφόσον το επιθυμούν, έργο στο ΕΣΥ, ώστε να καλύψουμε τις υπαρκτές ελλείψεις. Και για να έχετε μια εικόνα του τι έχει γίνει ως προς την ενίσχυση του ΕΣΥ με προσωπικό την τελευταία πενταετία, τον Ιούνιο του 2019 υπηρετούσαν 78.272 γιατροί και νοσηλευτές και τον Ιούνιο του 2024 έφτασαν τους 86.138, μια αύξηση της τάξης του 10%.

Η δεύτερη απόφαση αφορά τη νέα μορφή κινήτρων για να καλυφθούν τα κενά σε γιατρούς στα απομακρυσμένα νησιά της Ελλάδας, στη λεγόμενη άγονη γραμμή και σε ορεινές περιοχές. Θα επικαλεστώ μόνο το παράδειγμα της Κω: έχουν γίνει 11 φορές προκηρύξεις για 4 θέσεις παθολόγων στο νοσοκομείο του νησιού χωρίς να υπάρξει ενδιαφέρον, ενώ υπάρχουν εκεί πολλοί ιδιώτες παθολόγοι. Ποια είναι αυτά τα νέα κίνητρα; Τριπλασιάζεται το καθαρό μηνιαίο επίδομα για τις άγονες περιοχές και θεσμοθετείται επιπλέον επίδομα για συγκεκριμένες ειδικότητες στις περιοχές αυτές. Σε περίπτωση μετακίνησης για κάλυψη αναγκών, επιπρόσθετα του μισθού τους θα αμείβονται με επιπλέον 2.100 ευρώ και θα μπορούν να έχουν δωρεάν κατοικία με έξοδα του κάθε Δήμου. Επομένως, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα να ασκούν και ιδιωτικό έργο στο νησί, δημιουργείται μια ελκυστική δέσμη κινήτρων για να στελεχωθούν τα νοσοκομεία των απομακρυσμένων περιοχών.

Περνώ σε μια άλλη προτεραιότητα της κυβέρνησής μας, στην ενίσχυση της Δημόσιας Παιδείας. Τα προηγούμενα χρόνια κάναμε μια σημαντική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, την οποία και συνεχίζουμε. Θυμίζω ότι έως πέρυσι είχαν γίνει για πρώτη φορά μετά την περίοδο της κρίσης 28.300 προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών. Για την επόμενη σχολική χρονιά ανακοινώσαμε, λοιπόν, 10.000 μόνιμους διορισμούς όλων των ειδικοτήτων, τον υψηλότερο αριθμό μόνιμων διορισμών τα τελευταία χρόνια. Από τις 10.000 θέσεις, περίπου οι μισές (4.451) αφορούν αντικαταστάσεις εκπαιδευτικών που βγήκαν σε σύνταξη σύμφωνα με τον κανόνα μια πρόσληψη για μία συνταξιοδότηση, ενώ οι υπόλοιποι διορισμοί (5.549) αφορούν την κάλυψη κενών που έως σήμερα καλύπτονταν με αναπληρωτές. Στόχος μας είναι να μειώσουμε τουλάχιστον κατά 50% τον αριθμό των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καλύπτοντας με μόνιμο τρόπο τα κενά στα σχολεία μας ώστε να προσφέρουμε στα παιδιά μας τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα δημόσιας Παιδείας και στους εκπαιδευτικούς ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον όπου θα μπορούν να εξελιχθούν και να ασκούν απρόσκοπτα το λειτούργημά τους.

Την Πέμπτη επισκέφθηκα το Υπουργείο Εργασίας, όπου πραγματικά την τελευταία πενταετία γίνεται πολύ καλή δουλειά που αποτυπώνεται και στους δείκτες: η ανεργία έχει μειωθεί -θα αναφερθώ σε αυτό και παρακάτω- έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, ενώ το εργασιακό περιβάλλον έχει βελτιωθεί. Και σε αυτό ακριβώς συμβάλλει και η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: σε ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, όπου τα εργασιακά δικαιώματα και εισοδήματα θα προστατεύονται, τιμωρώντας την εργοδοτική αυθαιρεσία όπου υπάρχει. Γι’ αυτό και μένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας να εφαρμοστεί σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Να αναφέρω εδώ ότι σε όσους κλάδους έχει εφαρμοστεί, τα στοιχεία στην Εργάνη δείχνουν αύξηση των δηλωμένων υπερωριών και κατ’ επέκταση των εισοδημάτων των εργαζόμενων.

Όπως προείπα, η δουλειά που γίνεται στο Υπουργείο Εργασίας αποτυπώνεται και στη μείωση της ανεργίας, όπου και το φετινό πρώτο τρίμηνο η χώρα μας κατέγραψε πολύ καλές επιδόσεις. Είμαστε πρώτοι μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ στον ρυθμό αύξησης των θέσεων εργασίας στις ηλικίες 15-64 και επίσης πρώτοι ως προς την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών. Ως προς τους νέους και τις γυναίκες, ξέρω ότι υστερούμε ακόμα σημαντικά σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Γι’ αυτό και σχεδιάζουμε ήδη μέτρα για να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και το ίδιο ισχύει και για τη συμμετοχή συνταξιούχων και ΑμΕΑ.

Στο μέτωπο της αποκλιμάκωσης των τιμων, η μάχη που δίνουμε συνεχίζεται. Έχουμε κάποια πρώτα ενθαρρυντικά στοιχεία από τις εκτιμήσεις της EUROSTAT που δείχνουν ότι τα μέτρα που λάβαμε το προηγούμενο διάστημα για περιορισμό των πλασματικών εκπτώσεων και καλύτερη λειτουργία του ανταγωνισμού αποδίδουν. Ο πληθωρισμός στην κατηγορία τροφίμων, αλκοόλ και καπνού διαμορφώνεται στη χώρα μας στο 1,3% τον Ιούνιο, έναντι 2,4% τον Μάιο. Σε αυτές τις κατηγορίες, μάλιστα, έχουμε τον 2ο χαμηλότερο πληθωρισμό, μετά τη Φινλανδία σε επίπεδο Ευρωζώνης. Αντίστοιχα, βλέπουμε μελέτη του ΙΕΛΚΑ να καταγράφει πλέον και μικρές μειώσεις τιμών σε 12μηνη βάση. Φυσικά, δεν λύσαμε το πρόβλημα, το γνωρίζω. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε τις προσπάθειες για να ρίξουμε και άλλο τις τιμές στα τρόφιμα. Θυμίζω ότι επεκτείνονται έως 31.12.2024 οι παρεμβάσεις για τον έλεγχο των τιμών, όπως μεταξύ άλλων το πλαφόν του περιθωρίου κέρδους και ο πενταπλασιασμός του ανώτατου ορίου στα πρόστιμα για την παράβαση των διατάξεων του πλαφόν (από 1.000.000 ευρώ σε 5.000.000 ευρώ), η παράταση στο «καλάθι του νοικοκυριού» και ο περιορισμός του πλαφόν στο βρεφικό γάλα.

Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία: ο πρώτος φόρος που θέσπισε το κράτος το 1836 ήταν το «τέλος χαρτοσήμου». Σήμερα λοιπόν, 188 χρόνια μετά, η κυβέρνηση βάζει τέλος σε μια επιβάρυνση που εύλογα προκαλούσε τη δυσφορία των πολιτών, χωρίς να υπάρχει και κάποιο όφελος για το Δημόσιο. Καταργείται πλέον και με τον νόμο για πάνω από 600 συναλλαγές τόσο μεταξύ ιδιωτών (πχ χρησιδάνειο, ασφαλιστικές συναλλαγές κλπ.), όσο και για συναλλαγές ιδιωτών με το Δημόσιο (πχ άδεια γάμου, επαγγελματικές άδειες κλπ.). Για όσες περιπτώσεις διατηρείται το χαρτόσημο, αυτό αντικαθίσταται από το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής. Έτσι λοιπόν, και μειώνουμε τον φόρο, αλλά αφαιρείται και γραφειοκρατία από τις συναλλαγές του πολίτη, απλοποιώντας ένα απαρχαιωμένο σύστημα.

Πάμε τώρα στα «ψηφιακά». Πριν αναφέρω τι καινούργιο γίνεται, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας μια ευχάριστη είδηση: σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Δεκαετία, η χώρα μας το 2023 έκανε αξιοσημείωτη πρόοδο στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, ενώ κατέγραψε και τη μεγαλύτερη βελτίωση στον τομέα αυτό. Μέσα σε μια τετραετία, η Ελλάδα έχει προσεγγίσει και πολλές φορές έχει ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό Μέσο Όρο. Η αναγνώριση αυτή προφανώς μας ικανοποιεί, αλλά μας «πεισμώνει» και ακόμα περισσότερο να συνεχίσουμε με την ψηφιοποίηση του κράτους!

Έτσι λοιπόν, το ψηφιακό κράτος επεκτείνεται και στην οδική ασφάλεια, με ηλεκτρονική βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πώς θα γίνεται αυτό; Οι Αστυνομικοί θα χρησιμοποιούν ειδικά σχεδιασμένες κινητές συσκευές του έργου «Smart Policing» και με χρήση κατάλληλης εφαρμογής, θα βεβαιώνουν ηλεκτρονικά πλέον την τροχονομική παράβαση. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών του αστυνομικού, θα αποστέλλεται σε πραγματικό χρόνο η βεβαίωση παράβασης ηλεκτρονικά στη θυρίδα του πολίτη στο gov.gr, αξιοποιώντας τη διαλειτουργικότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, ενώ παράλληλα θα ενημερώνεται με email και με sms για την αποστολή μηνύματος στη θυρίδα του.

Προτελευταίο θέμα της σημερινής ανασκόπησης, η κλιματική κρίση. Η αντιμετώπισή της δεν είναι μόνο εθνικό θέμα, αλλά χρειάζεται παγκόσμια κινητοποίηση. Ως χώρα, αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που μας δίνεται. Για πρώτη φορά, η Ελλάδα αποκτά μια νέα «τεχνολογική εργαλειοθήκη», με 7 Μικροδορυφόρους, όχι για να κοιτά στο διάστημα, αλλά για να αυξήσει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες στη Γη. Θα παρέχουν εικόνες και δεδομένα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και θα λειτουργούν συμπληρωματικά στο σύστημα Copernicus, βοηθώντας στην καταγραφή αυθαίρετης δόμησης, στην παρακολούθηση της θαλάσσιας ρύπανσης και της παράνομης αλιείας, στις αγροτικές καλλιέργειες και σε πολλούς ακόμη τομείς. Η σχετική συμφωνία για την κατασκευή και την εκτόξευση του σμήνους Μικροδορυφόρων το 2026 υπεγράφη προ ημερών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και της εταιρείας Open Cosmos. Η χρηματοδότηση του Προγράμματος ύψους 60 εκ. ευρώ προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ταυτόχρονα, θα δοθεί η ευκαιρία σε πολλούς Έλληνες μηχανικούς μεγάλης εξειδίκευσης να απασχοληθούν με υψηλούς μισθούς, αλλά και σε Ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου να συμμετέχουν στην επένδυση και να αναβαθμίσουν τις δυνατότητές τους.

Οι πρωτοφανείς καταστροφές από τα ακραία κλιματικά φαινόμενα στη χώρα μας, κατέστησαν μείζονα ανάγκη να θεσμοθετηθεί ένα νέο πλαίσιο υποχρεωτικής ασφάλισης, ξεκινώντας από τις μεγάλες επιχειρήσεις, ώστε η κρατική αρωγή να πηγαίνει σε αυτούς που πραγματικά τη χρειάζονται. Το νέο αυτό πλαίσιο ψηφίστηκε προ ημερών από τη Βουλή και προβλέπει τη δυνατότητα πολιτών και επιχειρήσεων να ασφαλίζονται για ζημιές από φυσικές καταστροφές. Παράλληλα, ενισχύει τον θεσμό της κρατικής αρωγής προς τους πληγέντες, προνοεί για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής σε περιπτώσεις που δεν είναι κατοικήσιμη η κύρια κατοικία και ενδυναμώνει -οργανωτικά αλλά και επιχειρησιακά- το Πυροσβεστικό Σώμα και συνολικά τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ώστε να επιτελούν γρήγορα, με διαφάνεια και αποτελεσματικά το έργο τους.

Κλείνω τη σημερινή ανασκόπηση με πολιτισμό. Όσοι και όσες δεν το είδατε, σας προτρέπω να δείτε το νέο βίντεο κλιπ των Coldplay που γυρίστηκε στο Ηρώδειο και αποτελεί μια εξαιρετική προβολή για τη χώρα μας. Ένα υπέροχο τραγούδι με φόντο ένα μοναδικό μνημείο.

Κάπου εδώ θα σας αφήσω, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Καλή σας ημέρα!»

