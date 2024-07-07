Του Αντώνη Αντζολέτου

Από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ δεν βγήκε «λευκός καπνός». Νεοπροεδρικοί και «87» ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις επόμενες συνεδριάσεις που, σύμφωνα με τον Στέφανο Κασσελάκη, θα είναι πυκνές. «Δεσμεύομαι ότι από εδώ και πέρα θα σας ταράξω στη συλλογικότητα. Ετοιμαστείτε όργανα να συνεδριάζουμε όλη την ώρα, αλλά και Αύγουστο αν χρειαστεί», είπε στη δευτερολογία του εκτιμώντας, μετά τις δυο τελευταίες συζητήσεις σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή, πως έχει την πλειοψηφία και μπορεί να βγει κερδισμένος από τις συζητήσεις των οργάνων. Η Κουμουνδούρου εξακολουθεί να «βράζει», καθώς τα δυο στρατόπεδα είναι σαφές πως κινούνται σε εντελώς διαφορετική συχνότητα.

Τι κατάλαβε ο Στέφανος Κασσελάκης από τη χθεσινή πολύωρη διαδικασία;

Πως οι εσωκομματικές βολές δεν πρόκειται να σταματήσουν. Έτσι αποφάσισε να χτυπήσει «καμπανάκι» για διαγραφές λίγο πριν κλείσουν οι εργασίες της Κ.Ε.: «να συμφωνήσουμε όλοι μας, ότι μέσα στα όργανα μπορείτε να πείτε ότι θέλετε. Αν όμως την επόμενη ημέρα είστε σε δημόσια πλατφόρμα και αντιφάσκετε με το πνεύμα και τις αποφάσεις του κόμματος και των οργάνων χωρίς να τηρούμε το Καταστατικό που διαχωρίζει την προσωπική θέση από την κομματική θέση, τότε προφανώς θα πρέπει τα μέλη των οργάνων και ο Πρόεδρός του να πάρουν θέση. Αυτό να ξέρετε δεν είναι απειλή είναι κοινή λογική».

Αν και αρκετοί εκτιμούσαν πως ο Στέφανος Κασσελάκης δεν θα άνοιγε τα χαρτιά του σε σχέση με τις καταστατικές αλλαγές εντούτοις προχώρησε στην πρωτολογία του σε ανακοινώσεις. Επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που υπήρχαν πως επιθυμεί να αλλάξει όλη την οργανωτική δομή του κόμματος. Πρότεινε την αντικατάσταση της Κεντρικής Επιτροπής με το Εθνικό Συμβούλιο Μελών, το οποίο θα αποτελείται από 201 μέλη (στα οποία θα μετέχουν ex officio 20 Συντονιστές & 20 Αναπληρωτές Συντονιστές των Περιφερειακών Επιτροπών Μελών). Το όργανο αυτό:

- Θα συνεδριάζει 2 φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιούλιο) όπου και θα καταρτίζει και επισκοπεί το ετήσιο πλάνο δράσης του κόμματος.

- Θα εκλέγει τον/την Γραμματέα, τον/την Συντονιστή/τρια Οργανωτικού και την Οργανωτική Επιτροπή του κόμματος.

- Θα εκλέγει το Πολιτικό Συμβούλιο Μελών.

- Θα εκλέγει τους Συντονιστές & Αναπληρωτές Συντονιστές των Τμημάτων.

- Τη θέση της Πολιτικής Γραμματείας πρότεινε να λάβει το Πολιτικό Συμβούλιο Μελών, το οποίο θα αποτελείται από 21 Μέλη: τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Συντονιστή Οργανωτικού του κόμματος, τον Επικεφαλής της Κ.Ο (σε περίπτωση που ο Πρόεδρος δεν είναι βουλευτής), τον Γραμματέα και τον Διευθυντή της Κ.Ο. Θα συμπληρώνεται με την εκ περιτροπής ετήσια συμμετοχή κατά 50% των βουλευτών της ΚΟ και κατά 50% των συντονιστών των Τμημάτων.

Η Κεντρική Επιτροπή σημαδεύτηκε από τη σύγκρουση του πρόεδρου με την ομάδα των «87», που έθεσε θέμα δημοψηφισμάτων για τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ και τη συγκρότηση της κεντροαριστεράς.

Το κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο έκλεισε τις εργασίες του με μια ανακοίνωση που προκάλεσε έκπληξη και αφορούσε την πραγματοποίηση καταστατικού συνεδρίου το τριήμερο 4 – 6 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται πως την 6η Οκτωβρίου είναι η μέρα που είναι προγραμματισμένες οι εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη του νέου αρχηγού. Είναι γεγονός πως η «μητέρα του μαχών» στο εσωκομματικό πεδίο θα πραγματοποιηθεί στα μέσα φθινοπώρου.

Η εισήγηση του Στέφανου Κασσελάκη, πέρασε κατά πλειοψηφία, ενώ απορρίφθηκαν οι τροπολογίες των «87». Και εδώ καταγράφηκαν διαφωνίες, καθώς για μεγάλη πλειοψηφία έκανε λόγο η πλευρά της ηγεσίας, οι «87», ωστόσο μιλούν για ισορροπίες στο 60% με 40%. O Στέφανος Κασσελάκης δεν παρέλειψε να «καρφώσει» χθες τα μέλη της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ ότι παρά την έκκλησή του δεν συγκεντρώθηκαν αρκετά χρήματα για την Αυγή παρά μόνον 7.000 ευρώ.

Οι τοποθετήσεις των στελεχών

Τα στελέχη του οργάνου κατά τις χθεσινές τοποθετήσεις επικεντρώθηκαν τόσο στο εκλογικό αποτέλεσμα όσο και στη στρατηγική που ακολουθεί ο πρόεδρος, αλλά και στην κεντροαριστερά. Ανέφεραν μεταξύ άλλων:

- Όλγα Γεροβασίλη: «Η συλλογικότητα δεν είναι αδυναμία. Ούτε είναι αντίθετη με την αποφασιστικότητα που πρέπει να έχουμε. Η συζήτηση, ο διάλογος, οι απόψεις, οι εμπειρίες, οι εξειδικευμένες γνώσεις του καθενός και της καθεμιάς είναι πλούτος. Δεν γίνεται να πάμε με μια λογική ότι όποιος δεν σιωπά είναι υπονομευτής».

- Χρήστος Σπίρτζης: «Ρευστοποίηση κόμματος εν λειτουργία πρώτη φορά θα παρακολουθήσουμε».

- Νίκος Παππάς: «Το καταστατικό προβλέπει ότι οι καταστατικές αλλαγές γίνονται με βάση τις αποφάσεις του καταστατικού συνεδρίου. Αν υπάρχει η άποψη ότι πρέπει να γίνονται καταστατικές αλλαγές και με βάση τα δημοψηφίσματα, να κατατεθεί και να πάει στο συνέδριο».

- Γιάννης Ραγκούσης: «Ένας ισχυρός αντίπαλος απέναντι στη ΝΔ, δεν θα σχηματιστεί με διάλυση των κομμάτων που θα συμμετέχουν αλλά με έναν φορέα που θα καταθέσει ενιαία ψηφοδέλτια στον Άρειο Πάγο, ώστε να διεκδικήσει το μπόνους των βουλευτικών εδρών που προβλέπει ο εκλογικός νόμος».

- Θανάσης Θεοχαρόπουλος: «Τα προεκλογικά λάθη ήταν πολλά. Τα μετεκλογικά ακόμη περισσότερα. Αναρτήσεις με υπονοούμενα για την διαφάνεια του κόμματος, με υπονοούμενα για υπονομευτές μέχρι και τον πρώην πρόεδρο, με πολιτικές διώξεις».

- Δημήτρης Χατζησωκράτης: Όλοι, όλες είμαστε σήμερα του Νέου Λαϊκού Μετώπου (NFP). Δεν αρκεί, όμως να δηλώνουμε τη στήριξη στο NFP και να μην αντλούμε ιδέες και συμπεράσματα για τη δική μας ευρύτατη Αριστερά.

- Στέργιος Καλπάκης: «Υποκρισία να κουνάς στην Κεντρική Επιτροπή την κινδυνολογία της ρευστοποίησης του κόμματος και να λες ότι κάποιοι τάχα θέλουμε τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, αλλά οι προτάσεις σου για τις καταστατικές αλλαγές να οδηγούν απευθείας στη ρευστοποίηση του κόμματος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.