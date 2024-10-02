Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «καταδικάζει απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση στο Τελ Αβίβ η οποία κόστισε τη ζωή αρκετών αμάχων, ανάμεσά τους και έναν Έλληνα υπήκοο και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων».

Σε κοινή ανακοίνωση τους ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του κόμματος σημειώνουν ότι «η νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, αυξάνει σημαντικά το έλλειμμα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και έχει ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια αμάχων». Τονίζουν ότι «υπό αυτό το πρίσμα, ο ΟΗΕ, η ΕΕ και η διεθνής κοινότητα στο σύνολο της, οφείλουν να αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για τον άμεσο τερματισμό των επιθετικών αυτών ενεργειών και την επίδειξη της απαιτούμενης αυτοσυγκράτησης από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές προκειμένου να αποφευχθεί μια γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση «να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την παροχή κάθε είδους δυνατής αρωγής στην ελληνική ομογένεια στην ευρύτερη περιοχή, η οποία δοκιμάζεται για άλλη μια φορά από αυτήν την έντονη περιφερειακή ανάφλεξη».

«Παράλληλα η κυβέρνηση οφείλει να επανέλθει στις βασικές αρχές της διπλωματίας της χώρας, λειτουργώντας, όχι ως προκεχωρημένο φυλάκιο αλλά ως διαμεσολαβητής και παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας στη βάση του διεθνούς δικαίου», συμπληρώνουν ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

