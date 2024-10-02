Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο ΥΠΕΞ της Κύπρου ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε διαδικασία για τον επαναπατρισμό των πολιτών όσων των επιθυμούν.

Στην πλατφόρμα CONNECT.CY οι πολίτες της Κύπρου μπορούν να δηλώνουν την επιθυμία τους να φύγουν από τις επικίνδυνες ζώνες.

Ολοκληρώθηκε η συνεδρία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, υπό τον Πρόεδρο της 🇨🇾 Δημοκρατίας @PresidentCYP @Christodulides



🎙Δηλώσεις Υπουργού Εξωτερικών @ckombos



▶️Ανασκόπηση της κατάστασης στην περιοχή

▶️Ασφάλεια στην Κύπρο

▶️Aσφάλεια των Κύπριων πολιτών που βρίσκονται στην… pic.twitter.com/nzUe0G7mE8

— Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) October 2, 2024

