«Μπορώ να εγγυηθώ ότι θα συμβάλλω για την ενότητα και τη συλλογικότητα στο κόμμα. Το κάλεσμα μου απευθύνεται σε όλους εκείνους και εκείνες που θεωρούν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σπίτι τους. Απευθύνεται και στους δημιουργικούς, δημοκράτες, προοδευτικούς πολίτες», δήλωσε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στο ρ/σ «Στο Κόκκινο 105,5». Ανέφερε ότι ζητά «την ευθύνη για να ξαναχτίσουμε το σπίτι μας και να αποκαταστήσουμε και τον χώρο των ιδεών και τον χώρο της πολιτικής».

«Θέλουμε», είπε, «έναν ΣΥΡΙΖΑ ανοιχτό στην κοινωνία, ανοιχτό αλλά παράλληλα συγκροτημένο που θα έχει δράση», προσθέτοντας ότι «είναι άλλο το κόμμα των μελών και άλλο τα μέλη του προέδρου». Σημείωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να διαβεβαιώσει, «πρώτα απ' όλα για την ενότητα και τη σοβαρότητα διότι η κοινωνία μάς κρίνει πολύ αυστηρά. Γιατί, δεν είχαμε ενότητα και σοβαρότητα ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες». Ανέφερε ότι ο λόγος που έθεσε υποψηφιότητα είναι «γιατί η κατάσταση στο κόμμα είναι πάρα πολύ άσχημη, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτό που πρέπει: σοβαρός, αξιόπιστος, αποτελεσματικός». Προσέθεσε ότι «η θέση του προέδρου δεν είναι εξουσία, δεν είναι αξίωμα, είναι ευθύνη, γιατί έχει την ευθύνη να υπερασπιστεί πρώτος τη δημοκρατική λειτουργία του κόμματος». Σχολίασε ότι διάβασε «μία απίστευτη τοποθέτηση σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αυτό είναι "χουντικό"», για να τονίσει ότι «δεν αντιστοιχούν στον ΣΥΡΙΖΑ αυτές οι εκφράσεις».

«Ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», τόνισε ο κ. Φάμελλος, προσθέτοντας ότι «οφείλουμε να ξαναχτίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ και να στηρίξουμε τον χώρο των ιδεών, των αγώνων και του ήθους της Αριστεράς».

Ο κ. Φάμελλος μίλησε και για την αναγκαιότητα να υπάρχουν τα δύο ΜΜΕ, η «Αυγή» και το «Κόκκινο» και να στηριχθούν με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα. «Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρχουν τα μέσα. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ότι πρέπει και το κόμμα, αλλά και τα μέλη του κόμματος να κάνουν ό,τι μπορούν για να υπάρχουν τα μέσα αυτά. Μπορεί αυτό να σημαίνει να έχουμε λίγο καλύτερη πρόνοια στις οικονομικές εξορμήσεις, στις εγγραφές -που δεν υπάρχουν- συνδρομητών και υποστηρικτών. Αυτό είναι η δουλειά η οργανωτική που έλειψε από τον ΣΥΡΙΖΑ», είπε μεταξύ άλλων.

Πηγή: skai.gr

