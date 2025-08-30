ΣΥΡΙΖΑ: Η τοποθέτηση του κ. Ζώρα στη θέση του πρύτανη του Keele έχει στοιχεία χοντροκομμένης διαπλοκής

Στην τοποθέτηση του Οδυσσέα Ζώρα στη θέση του πρύτανη στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο Keele, το οποίο αδειοδοτήθηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση, αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημειώνοντας ότι «αποτελεί πρόκληση όχι μόνο για την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία».

Στην ανακοίνωση εξηγεί: «Κατά τη θητεία του ως γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, επί υπουργίας τόσο της Ν. Κεραμέως όσο και του Κυρ. Πιερρακάκη, ο Οδ. Ζώρας, ο οποίος έχει μάλιστα διατελέσει πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης και πρόεδρος του ΕΑΠ, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, προκειμένου να προωθηθεί ο απαράδεκτος και αντισυνταγματικός νόμος για τα ιδιωτικά ΑΕΙ.

Επιπλέον, η τοποθέτηση του κ. Ζώρα, που είναι Καθηγητής Ιατρικής, στη θέση του πρύτανη του Keele, έχει στοιχεία χοντροκομμένης διαπλοκής, καθώς το συγκεκριμένο ίδρυμα διαθέτει σχολή Ιατρικής και ο ίδιος είναι σύμβουλος διοίκησης πασίγνωστου ιδιωτικού νοσοκομείου».

Γενικεύοντας ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζει: «Κάθε μέρα που περνάει, αποδεικνύεται πως το σχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά ΑΕΙ δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια χοντροκομμένη μπίζνα, στις πλάτες της ελληνικής κοινωνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει όλες τις δυνάμεις του προκειμένου να ανατραπεί η μεθοδευμένη απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης, η οποία θα έχει εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες για όλους τους πολίτες της χώρας. Αυτή είναι η αριστεία του κ. Μητσοτάκη, η αριστεία των περιστρεφόμενων θυρών και των κολλητών και του προσωπικού βολέματος».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

