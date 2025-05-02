«Η πτώση από την 88η στην 89η θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου, το τρέχον έτος για την Ελλάδα, στην έκθεση που συντάσσει η διεθνής οργάνωση "Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα" αποτελεί στίγμα για την ελευθεροτυπία στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πίνακα, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, βρίσκεται πιο κάτω από την Αλβανία (80η), την Μποτσουάνα (81η) και Ζάμπια (82η)», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η συγκεκριμένη έκθεση αναδεικνύει πως η ενίσχυση των καθεστωτικών χαρακτηριστικών συνιστά στρατηγική επιλογή για την κυβέρνηση της ΝΔ. Άλλωστε, η πρώτη κίνηση του Κυρ. Μητσοτάκη, το 2019, ήταν να αναλάβει την ευθύνη της ΕΥΠ, η οποία, όπως αποκαλύφθηκε, παρακολουθούσε συστηματικά δημοσιογράφους. Το ίδιο ακριβώς έκανε τόσο με την ΕΡΤ όσο και με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στο ίδιο πλαίσιο της άσκησης επιρροής και ελέγχου εντάσσονται, προφανώς, και οι διάφορες λίστες χρηματοδότησης ΜΜΕ, μέσω των οποίων η κυβέρνηση τροφοδοτεί με δημόσιο χρήμα καναλάρχες και μεγαλοεκδότες», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καταλήγει:

«Η κατρακύλα της χώρας στο επίπεδο της ελευθερίας του Τύπου φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ. Και είναι καθήκον όλων των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων να εργαστούν από κοινού για να μπει τέλος σε αυτή την κατηφόρα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

