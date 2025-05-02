ΣΥΡΙΖΑ: Αποτελεί επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ η κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων;

«Σε σημερινή συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και την εκπομπή "Αταίριαστοι", ο κ. Κώστας Σκανδαλίδης, αναφερόμενος στους δημοσίους υπαλλήλους δήλωσε επί λέξει: "Είμαι υπέρ του να περάσει από το Σύνταγμα η απόλυτη κατάργηση της μονιμότητας"», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και σχολιάζει:

«Το ερώτημα εύλογο: Σε μια περίοδο που η ΝΔ προσπαθεί να αποποιηθεί τις εγκληματικές ευθύνες της για την τραγωδία των Τεμπών και την προσπάθεια μπαζώματος της αλήθειας, μεταφέροντας τη συζήτηση σε ένα γενικό πλαίσιο περί διαχρονικών παθογενειών του κρατικού μηχανισμού, ποιον εξυπηρετεί η συγκεκριμένη τοποθέτηση;».

«Ως πότε το ΠΑΣΟΚ θα ρίχνει νερό στον μύλο του κοινωνικού αυτοματισμού που επιδιώκει η κυβέρνηση;», διερωτάται η Κουμουνδούρου και καταλήγει:

«Σε κάθε περίπτωση, απευθύνουμε ευθεία ερώτηση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκο Ανδρουλάκη: Αποτελεί επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ η κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων;».

