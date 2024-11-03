DW: Γιατί η Γερμανία ελπίζει σε νίκη της Κάμαλα Χάρις

Το Βερολίνο ποντάρει σε μια νίκη της Κάμαλα Χάρις ελπίζοντας ότι θα συνεχίσει να καλλιεργεί τις στενές διατλαντικές σχέσεις, όπως ο πρόεδρος Μπάιντεν. Την ίδια στιγμή τα δύο τρίτα των Γερμανών θέλουν να δουν την Κάμαλα Χάρις να ορκίζεται πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δείχνει σφυγμομέτρηση του ινστιτούτου Ipsos από τις αρχές Οκτωβρίου, με μόλις ένα 12% να τάσσεται υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ. Ακόμη πιο ξεκάθαρο το αποτέλεσμα του Deutschlandtrend για λογαριασμό της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, πάλι από τις αρχές Οκτωβρίου: 78% υπέρ της Κάμαλα Χάρις και 8% υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ.



Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι τομείς, στους οποίους το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Γερμανία;



Διεθνές Εμπόριο

Οι ΗΠΑ είναι ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Γερμανίας. Κάθε κίνηση στην Ουάσιγκτον, αναφορικά με την οικονομική πολιτική, έχει άμεσο αντίκτυπο στη γερμανική οικονομία. Ο Τραμπ έχει ανακοινώσει προεκλογικά επιβολή δασμών ύψους 60% στις εισαγωγές από την Κίνακαι 20% στις εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό θα καθιστούσε τα γερμανικά προϊόντα σημαντικά ακριβότερα στις ΗΠΑ. Στην περίπτωση αυτή επηρεάζονται κυρίως η αυτοκινητοβιομηχανία και η φαρμακοβιομηχανία.



O Αντρέας Μπάουρ από το οικονομικό ινστιτούτο του Μονάχου Ifo δηλώνει στην DW: «Μπορείτε να θεωρήσετε δεδομένο ότι εμπορικοί εταίροι, όπως η Κίνα, θα αντιδράσουν στην επιβολή δασμών. Είναι επομένως βάσιμος ο φόβος μιας κλιμάκωσης και ενός παγκόσμιου εμπορικού πολέμου».

Ουκρανία

Ένα από τα πιο πιεστικά ερωτήματα για το Βερολίνοείναι τι θα γίνει με τη στήριξη της Ουκρανίας. Ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα οι ΗΠΑ είναι μακράν ο σημαντικότερος προμηθευτής όπλων και χρηματοδότης της Ουκρανίας, με την Γερμανία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Η Κάμαλα Χάρις δεν άφησε ποτέ αμφιβολία ότι θα συνεχίσει να βοηθά την Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την άλλη πλευρά όμως, επιδιώκει έναν γρήγορο τερματισμό του πολέμου, που σημαίνει πιθανώς ότι η Ουκρανία θα αναγκαστεί να παραιτηθεί από μεγάλα τμήματα των εδαφών της προς όφελος της Ρωσίας.



Ο ειδικός σε ζητήματα ασφαλείας Νίκο Λάνγκε κάνει λόγο για γενικότερη ασάφεια ως προς τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν ξέρουμε τι θα σήμαινε μια νίκη Τραμπ για την υποστήριξη της Ουκρανίας και τον πόλεμο. Από την άλλη ωστόσο δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα ξεπουλήσει την Ουκρανία. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του πρώην προέδρου είναι άλλωστε ότι είναι απρόβλεπτος».

NATO – Διεθνής Ασφάλεια

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας και του ΝΑΤΟ. «Είναι σαφές ότι η Αμερική δεν μπορεί να αποσυρθεί σε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς», δηλώνει στις προεκλογικές της συγκεντρώσεις η Κάμαλα Χάρις. Προφανώς η υποψήφια των Δημοκρατικών δεν θέλει να διακινδυνεύσει τις διεθνείς συμμαχίες των ΗΠΑ.Ο Τραμπ, από την άλλη πλευρά, έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει ανοιχτά ακόμα και το νόημα ύπαρξης της νατοϊκής συμμαχίας.



Ο γερμανός ειδικός Νίκο Λάνγκε δηλώνει στην DW ότι στο ερώτημα Τραμπ ή Χάρις η απάντηση εναι δύσκολη: «Η κατάσταση θα ήταν κάπως πιο εύκολη και προβλέψιμη αν η Κάμαλα Χάρις κέρδιζε την προεδρία. Ανεξάρτητα όμως από το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών είναι σαφές ότι οι Ευρωπαίοι οφείλουν να κάνουν περισσότερα για την ασφάλειά τους. Και να θέλουν, δεν μπορούν να παρακάμψουν αυτό το δεδομένο».



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

