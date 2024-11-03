Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρευρέθηκε σήμερα στην Επιμνημόσυνη Δέηση για τα 80 χρόνια από την εκτέλεση της Λέλας Καραγιάννη, η οποία διοργανώθηκε από τον δήμο Αθηναίων στην προτομή της ηρωίδας στην οδό Τοσίτσα και Μπουμπουλίνας.

«Σήμερα τιμάμε μία εθνική ηρωίδα, μια γυναίκα που οργανώθηκε στην Αντίσταση από τις πρώτες ημέρες της Κατοχής της Αθήνας, μια γυναίκα που οργάνωσε την οικογένειά της με πρώτα τα παιδιά της στην Αντίσταση, συγκρότησε την Αντιστασιακή Οργάνωση "Μπουμπουλίνα" και έδρασε με άσβεστη αγάπη για την πατρίδα και την ελευθερία, με ακλόνητο φρόνημα Αντίστασης», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Η Λέλα Καραγιάννη έφτασε να συμβολίζει σήμερα τις γυναίκες της Αντίστασης, την Αντίσταση του λαού μας στο Ναζιστικό ζυγό, στην μπότα της Κατοχής, να συμβολίζει την έμπνευση για όλους μας που κληρονομούμε αυτή την παρακαταθήκη να αντιστεκόμαστε, να παλεύουμε, να μην υποκύπτουμε, να μην κλονιζόμαστε, να μην αφήνουμε καμία μα καμία εξουσία να μας αφαιρεί δικαιώματα και ελευθερίες» σημείωσε η κ. Κωνσταντοπούλου και προσέθεσε ότι ως πρώην Πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών, δεν υπάρχει δικαίωση εάν δεν υπάρξει θεσμική διεκδίκηση για την καταβολή των Γερμανικών οφειλών.

«Ήταν υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης να ζητήσει από τον Σταϊνμάιερ την καταβολή των οφειλών, είναι υποχρέωση του υπουργού Δικαιοσύνης να υπογράψει για την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης για το Δίστομο», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ανέφερε ότι την πλήγωσε πάρα πολύ που ο πρωθυπουργός είπε στον κ. Σταϊνμάιερ «σας ευχαριστούμε για τη χειρονομία σας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

