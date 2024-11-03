Ακόμα μια καταγγελία εναντίον υποστηρικτή του Στέφανου Κασσελάκη, για απόπειρα νοθείας των εκλογών ανάδειξης συνέδρων, ενόψει του κρίσιμου του ΣΥΡΙΖΑ, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας στην ΟΜ Λαυρίου, μέλος της εφορευτικής επιτροπής, υποστηρίκτρια του Στέφανου Κασσελάκη -είναι άλλωστε, ένα από τα 70 μέλη του κόμματος που υπέγραψε την καταγγελία προς την Επιτροπή Δεοντολογίας εναντίον του Χρήστου Σπίρτζη- πιάστηκε από άλλα μέλη του κόμματος να ρίχνει τρία ψηφοδέλτια στην κάλπη, αντί για ένα.

Ακολούθησε ένσταση από υποψήφιους συνέδρους, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο μέλος να αποχωρήσει από την εφορευτική επιτροπή με απόφαση της ΚΟΕΣ. Μετά την ένταση που προκλήθηκε, η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά.

Την ίδια στιγμή, ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του καλεί να σταματήσουν τα εσωκομματικά παιχνίδια, καθώς όπως καταγγέλει εκατοντάδες «μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που εγράφησαν μέσω http://isyriza.gr προσέρχονται για να ψηφίσουν αλλά τα ονόματά τους δεν βρίσκονται στις εκλογικές καταστάσεις».

«Είναι υποχρέωση κάθε εφορευτικής να τους πιστοποιήσει με τηλεφωνική κλήση στα κεντρικά. Όμως κανείς δεν απαντά!», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης.



Την προσοχή σας!

Λαμβάνουμε εκατοντάδες τηλέφωνα από όλη την Ελλάδα, από μέλη που έκαναν εγγραφή μέσω https://t.co/z8avcaC6yO, προσέρχονται να ψηφίσουν και δεν είναι στις εκλογικές καταστάσεις. Είναι υποχρέωση κάθε εφορευτικής να τους πιστοποιήσει με τηλεφωνική κλήση στα… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) November 3, 2024

Κύκλοι ΣΥΡΙΖΑ: Η διαδικασία της εκλογής συνέδρων εξελίσσεται ομαλά και κατά τη δεύτερη ημέρα

Σύμφωνα με κύκλους του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, «η διαδικασία της εκλογής συνέδρων εξελίσσεται ομαλά και κατά τη δεύτερη ημέρα. Τα όποια προβλήματα προκύπτουν, όπως συμβαίνει σε κάθε διαδικασία, επιλύονται άμεσα»,κάνοντας λόγο για «ανυπόστατες καταγγελίες» από τον Στέφανο Κασσελάκη.

«Οι ανυπόστατες καταγγελίες του Στέφανου Κασσελάκη δεν έχουν καμια σχέση με την πραγματικότητα, παρά μονάχα στοχεύουν στην αμφισβήτηση από τώρα μιας δημοκρατικής διαδικασίας και του αποτελέσματος της και δηλωνουν πανικό. Αντιθέτως, δεκάδες καταγγελίες καταφθάνουν τις τελευταίες ώρες στην Κουμουνδούρου για ενέργειες της πλευράς Κασσελάκη, που αφορούν αποκλεισμούς υποψήφιων συνέδρων από τα ψηφοδέλτια, μη τήρηση των εγκυκλίων της ΚΟΕΣ, διορισμούς «ημετέρων» στις εφορευτικές επιτροπές, ακόμη και προσπάθειες νοθείας. Οι προσπάθειες απαξίωσης και ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα πέσουν στο κενό», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Αποκλείστηκε από τις σημερινές εκλογές η σύζυγος του Χρ. Γιαννούλη

Αποκλεισμό της από τη σημερινή διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ καταγγέλλει η σύζυγος του βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης, Χρήστου Γιαννούλη, Μαρία Αμανατίδου.

Σύμφωνα με το makthes.gr ενώ κατέθεσε εμπρόθεσμα την υποψηφιότητά της για σύνεδρος στην Οργάνωση μελών Κάτω Κέντρου, η υποψηφιότητά της... ξεχάστηκε.

Η ίδια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έκανε ένσταση. Η πλευρά πάντως του βουλευτή κάνει λόγο για "αποκλεισμούς" από υποστηρικτές του πρώην προέδρου του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.