ΠΑΣΟΚ για μη κρατικά ΑΕΙ: «Τελικά ήρθε η Σορβόννη, κ. Μαρινάκη;»

Με μια ειρωνική ανακοίνωση απαντά το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

«Ο κ. Μαρινάκης λίγους μήνες πριν δήλωνε: "Με το παράρτημα του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, η Ελλάδα ανοίγει τους ορίζοντες των υποψήφιων φοιτητών". Και σήμερα που διαψεύδεται το κεντρικό τους επιχείρημα, αυτό που οι ίδιοι έκαναν σημαία, καταφεύγουν στη συνήθη πρακτική: η μπάλα στην κερκίδα«, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Όπως τονίζει το γραφείο Τύπου του κόμματος, «Πανηγύριζαν ότι έφεραν το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στη χώρα μας και επέκριναν ως πολιτικά αδαή όποιον επεσήμαινε ότι το εν λόγω ίδρυμα είναι στην 920ή θέση της παγκόσμιας κατάταξης και ουδεμία σχέση έχει με την εμβληματική Σορβόννη. Το ψέμα όμως έχει κοντά πόδια και δεν μπορείς να κοροϊδεύεις για πολύ καιρό. Ας ήταν πιο προσεχτικός, όταν κουνούσε το δάκτυλο, ο κ. Μαρινάκης. Και επειδή στη μακροσκελή του δήλωση δεν απάντησε: Τελικά ήρθε η Σορβόννη;».



Πηγή: skai.gr

