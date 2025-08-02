Απάντηση για τον χάρτη που έδωσε -νωρίτερα σήμερα- η Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο εξέδωσε το μεσημέρι του Σαββάτου, 2 Αυγούστου, το ελληνικό ΥΠΕΞ, με την Αθήνα να τον απορρίπτει.

«Η εξαγγελία θαλάσσιων πάρκων σε μη οριοθετημένες περιοχές εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων συνιστά απαράδεκτη, μονομερή και παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα έναντι των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», σημειώνει μεταξύ άλλων το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, υπενθυμίζοντας πως «αντανακλαστικές ενέργειες, κενές περιεχομένου, θέτουν σε διακύβευση τις σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών».

Πιο συγκεκριμένα, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει στην ανακοίνωσή του:

«Μετά την πρωτοβουλία της Ελλάδας για την καθιέρωση Εθνικών Θαλασσίων Πάρκων στο Ιόνιο και στο Αιγαίο Πέλαγος, σε περιοχές ελληνικής κυριαρχίας, η Τουρκία ανακοίνωσε σήμερα τον καθορισμό δύο θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και σε διεθνή ύδατα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Η εξαγγελία «θαλάσσιων πάρκων» σε μη οριοθετημένες περιοχές εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων συνιστά απαράδεκτη, μονομερή και παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα έναντι των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και δείχνει πλήρη έλλειψη σεβασμού στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Η ελληνική κυβέρνηση ενεργεί διαρκώς και με συνέπεια για την προστασία των δικαιωμάτων της πατρίδας μας και της βιωσιμότητας των θαλασσών μας και υπενθυμίζει πως αντανακλαστικές ενέργειες κενές περιεχομένου θέτουν σε διακύβευση τις σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών».

Τι περιλαμβάνει ο χάρτης

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, το Κέντρο Ναυτικού Δικαίου της Άγκυρας εξέδωσε τον τουρκικό χάρτη για τα θαλάσσια πάρκα. Σύμφωνα με τον χάρτη το θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο εκτείνεται έξω από τα χωρικά ύδατα δυτικά της Ίμβρου και Τενέδου, μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου.

Στην Ανατολική Μεσόγειο το θαλάσσιο πάρκο αποκλείει το Καστελλόριζο καθώς το θαλάσσιο πάρκο ξεκινάει βορειοανατολικά της Ρόδου και φτάνει μέχρι και στα ανοιχτά του Κόλπου της Αττάλειας.



Τι υποστηρίζουν πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ

Πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ υποστηρίζουν ότι είναι γνωστό σε όλους ότι η Τουρκία δεν θα αποδεχτεί τις μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας και τη δημιουργία -εκ των πραγμάτων- κατάστασης στο Αιγαίο. Οι προσπάθειες της Ελλάδας να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα στο Αιγαίο, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών της επί των γεωγραφικών σχηματισμών (γκρίζες ζώνες) που αποτελούνται από νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που δεν έχουν παραχωρηθεί την Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες, δεν έχουν κανένα νομικό αποτέλεσμα.

Αναφέρουν, επίσης, ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα θαλάσσια πάρκα στις θάλασσες γύρω από την Τουρκία ενδεχομένως στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.