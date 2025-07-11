Μητσοτάκης στη Bild για μεταναστευτικό: Χρειαζόμαστε ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση - Λάβαμε δύσκολη, αλλά αναγκαία απόφαση

Σε δήλωσή του στη γερμανική εφημερίδα Bild ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει:

«Αντιμέτωποι με την απότομη αύξηση των παράτυπων αφίξεων δια θαλάσσης από τη βόρεια Αφρική, ιδίως από τη Λιβύη προς την Κρήτη, λάβαμε τη δύσκολη, αλλά απολύτως αναγκαία απόφαση να αναστείλουμε προσωρινά τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων χορήγησης ασύλου για όσους φτάνουν δια θαλάσσης από χώρες της βόρειας Αφρικής.

Η απόφαση αυτή στέλνει ένα σαφές μήνυμα, που δεν επιτρέπει παρερμηνείες, στα δίκτυα διακίνησης μεταναστών: η Ελλάδα δεν αποτελεί μία ανοιχτή οδό διέλευσης. Το ταξίδι είναι επικίνδυνο, το αποτέλεσμα αβέβαιο και τα χρήματα που καταβάλλονται στους διακινητές τελικά χάνονται άσκοπα. Οι παράνομες είσοδοι δεν θα οδηγούν σε νόμιμη εγκατάσταση.

Το μήνυμά μας είναι σαφές: η Ελλάδα δεν είναι ένας ανοιχτός διάδρομος προς την Ευρώπη. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στενά με τις λιβυκές αρχές έτσι ώστε να σταματήσουμε τις αναχωρήσεις στο σημείο εκκίνησης.

Αλλά χρειαζόμαστε, επίσης, μια ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση.

Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη σε μια δίκαιη και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων οδών μετανάστευσης, αλλά η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί άμεση δράση. Και αυτό δεν είναι μόνο ευθύνη της Ελλάδας, είναι και ευθύνη της Ευρώπης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.