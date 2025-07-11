Εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος τοποθετήθηκε και για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στο μεταναστευτικό και την τροπολογία για την αναστολή χορήγησης ασύλου.

«Στο πολιτικό κομμάτι η χώρα μας δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι, το λέω ξεκάθαρα αυτό. Η θάλασσα έχει σύνορα, η χώρα έχει σύνορα. Είναι ευρωπαϊκά σύνορα, κάτι το οποίο πρέπει να το σέβεται η Τουρκία, για αυτό και εμείς λέμε ότι θέλουμε μια πιο ομοσπονδιακή Ευρώπη με ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές, όπου να υπάρχει και εγγύηση αμυντικής συμμαχίας μέσα στην ΕΕ», ανέφερε αρχικά ο κ. Κασσελάκης. «Όλη η Ευρώπη πρέπει να πάρει μέτρα. Όταν είδα τις φρεγάτες και τα πλοία του ΠΝ κάτω στη Λιβύη, η πρώτη μου σκέψη ήταν "καλά, δεν συνειδητοποιούν ότι αυτό είναι ευρωπαϊκό θέμα;" Η Frontex έπρεπε να είναι εκεί».

«Η ΕΕ έχει μια ήπια ισχύ. Έπρεπε κατά τη γνώμη μου να είχε διαπραγματευτεί ήδη με τις χώρες προέλευσης - μεταξύ των οποίων και την Τουρκία - ότι εάν θέλετε εμπορικές σχέσεις μαζί μας, θα μας αφήνετε να περιπολούμε τις ακτές σας, για να μην γίνεται καν επιβίβαση σε βάρκες», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς για το αν η σκλήρυνση της ελληνικής στάσης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας απάντησε πως όταν αυτό γίνεται αντίθετα προ το Διεθνές Δίκαιο, απονομιμοποιούνται τα ελληνικά αιτήματα στο Αιγαίο και στην Κύπρο. «Δεν μπορείς να διώξεις μαι ομάδα ανθρώπων που αιτούνται άσυλο. Βάσει του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης της Γενεύης πρέπει να ελέγχεις εξατομικευμένα τις αιτήσεις».

«Δεν φοβάμαι την επιστροφή Τσίπρα»

Αναφορικά με τα σενάρια επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα και τις πληροφορίες για νέο κόμμα, ο κ. Κασσελάκης τόνισε:

«Η επιστροφή του προκατόχου μου στον ΣΥΡΙΖΑ για μένα είναι θετική. Είναι σωστό να κρίνεσαι από τον κόσμο και όχι να κρύβεσαι. Από κει και πέρα, δεν θεωρώ ότι με παλιά υλικά μπορείς να φέρεις οποιαδήποτε αλλαγή. Καθόλου δεν φοβάμαι την επιστροφή Τσίπρα. Θεωρώ ότι η καλύτερη μέρα του θα είναι η πρώτη μέρα που θα είναι αρχηγός ή υποψήφιος. Ξέρω πολύ καλά το επιτελείο του, ξέρω τις δυνατότητές του».

Μάλιστα, σε ερώτηση για το αν θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί του, απάντησε αρνητικά.

«Περιστασιακή η συνεργασία με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου»

Παράλληλα, μίλησε και για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπου έκανε λόγο για μια «περιστασιακή» συνεργασία μεταξύ τους.

«Όταν έγιναν τα κατηγορητήρια για τα Τέμπη, δεν υπήρξε καμία συνεισφορά εκ μέρους της. Μάλιστα, αναγκάστηκαν οι οικογένειες να παρέμβουν, για να καταθέσει τις υπογραφές στον Πρόεδρο της Βουλής για το κατηγορητήριο».

