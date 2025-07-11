Πλεύρης στον ΣΚΑΪ 100,3: Το μήνυμα που στέλνει πλέον η Ευρώπη είναι ότι δεν είμαστε μαγνήτης

Το πρώτο πεντάμηνο του έτους οι ροές ήταν διπλάσιες από ό,τι ήταν όλο το 2024, τόνισε στον ΣΚΑΙ 100,3 ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, με αφορμή την τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα για την τρίμηνη αναστολή υποβολής και εξέτασης αιτήσεων ασύλου για μετανάστες που εισέρχονται στη χώρα με πλωτά μέσα από τη βόρεια Αφρική.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι το 70% των ατόμων που έρχεται το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας είναι Αιγύπτιοι πολίτες, δηλαδή προέρχονται από χώρα όπου δεν υπάρχει κίνδυνος.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η πλειοψηφία των μεταναστών που φτάνει στην Ελλάδα είναι άντρες ηλικίας 18-30 ετών. Γυναίκες και παιδιά είναι κάτω από το 15%.

Με αφορμή τις μαζικές ροές που φτάνουν το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη, είπε ότι αν έρχονται 1.000 άτομα καθημερινά μέσα σε 10 μέρες θα έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις στις δομές. Εξήγησε ότι αν δεν αλλάξει κάτι, και δεδομένου ότι η εξέταση άσυλου χρειάζεται 28 μέρες σε 1ο βαθμό και 4-5 μήνες σε 2ο βαθμό, η κυβέρνηση θα παρακολουθούσε να μπαίνουν στη χώρα ροές ατόμων που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ.

Όπως είπε, στη Λιβύη αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν πληρώσει και επιθυμούν να έρθουν στην Ευρώπη.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι πλέον θα αποτελεί αυτοτελές ποινικό αδίκημα η παραμονή στη χώρα, ενώ έχει απορριφθεί το άσυλο κάποιου.

Σχετικά με τις χθεσινές δηλώσεις του για τη σίτιση των μεταναστών, εξήγησε ότι κανείς δεν μίλησε για απάνθρωπες συνθήκες, αλλά πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός των επιδομάτων και των παροχών, «δεν είμαστε ξενοδοχείο» - είπε- και συμπλήρωσε: «Σεβόμαστε την κατάσταση ενός ανθρώπου, αλλά πρέπει να καταλάβει πως όταν δεν έχει κάποιος καθεστώς διεθνούς προστασίας, δεν είναι επιθυμητός».

Σύμφωνα με τον υπουργό, το μήνυμα που στέλνει πλέον η Ευρώπη είναι ότι δεν είμαστε μαγνήτης. Θέλουμε κάποιους μετανάστες, αλλά θα επιλέγονται από την Ευρώπη μέσα από νόμιμες διαδικασίες και όχι από τα δίκτυα των διακινητών

Σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην τροπολογία - που δήλωσε ότι θα ψηφίσει «παρών» - είπε ότι αντιδρούν σε μια τροπολογία που ουσιαστικά είναι μοντέλο Έβρου. Όπως σημείωσε, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι δεν θα υπερψηφίσει, ενώ είχε στηρίξει το σφράγισμα του Έβρου.

Ο κ Πλευρης τόνισε ότι αντί να φέρει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η κυβέρνηση επιλέγει να προχωρήσει σε πιο ήπια μέτρα.

Αναφερόμενος στις αιτήσεις ασύλου, είπε ότι αυτή τη στιγμή οι εκκρεμείς αιτήσεις ανέρχονται σε 27.000 ενώ το 2019 ήταν πάνω από 200.000. Σημείωσε ότι το ποσοστό των αιτήσεων που λαμβάνουν άσυλο είναι περίπου 52%.

Με αφορμή τη συνάντηση που θα έχει σήμερα με τοπικούς φορείς από την Κρήτη, είπε πως προφανέστατα η Κρήτη πρέπει να αποκτήσει δομή μεταναστών και μάλιστα αν χρειαστεί μπορεί να δημιουργηθεί και δεύτερη δομή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.