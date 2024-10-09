ΣΥΡΙΖΑ - Φάμελλος: Τι δηλώνει στην πρόταση Πολάκη για συνάντηση των 5 υποψηφίων προέδρων

Αρνητικός στην αυριανή (Πέμπτη) συνάντηση των υποψηφίων προέδρων του ΣΥΡΙΖΑ, που πρότεινε ο Παύλος Πολάκης, εμφανίστηκε εμμέσως ο Σωκράτης Φάμελλος, δηλώνοντας ότι «ενημέρωσα τη γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής ότι, προφανώς σε συνεννόηση με τα όργανα του κόμματος, μπορώ να συμμετέχω σε οποιαδήποτε συνάντηση που θα δώσει λύσεις». Αυτό πρέπει να γίνει μέσα στην οικογένεια και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ». «Πρέπει να λειτουργούν δημοκρατικά τα όργανα του κόμματος και να τα σεβόμαστε. Από εκεί ξεκινάμε, από τους κανόνες της κοινής μας ύπαρξης» τόνισε.

«Είναι προφανέστατο ότι θα συμβάλλω για να υπάρχει και αποκατάσταση αυτού του αρνητικού κλίματος. Γιατί πρέπει να συζητήσουμε για μια προοπτική. Η δική μου υποψηφιότητα στοχεύει σε αυτό, στο να υπάρχει προοπτική, στο να υπάρχει ένας καλύτερος ΣΥΡΙΖΑ» σημείωσε.



Βάλλοντας κατά του Στέφανου Κασσελάκη, παρατήρησε ότι «είναι απαράδεκτη και αδιανόητη η αποστολή εξώδικου στην Κεντρική Επιτροπή. Θεωρώ αδιανόητο ότι ένας εν δυνάμει υποψήφιος πρόεδρος στρέφεται δικαστικά κατά του κόμματος του οποίου θέλει να διεκδικήσει την προεδρία. Με καλύπτει απολύτως η απόφαση της χθεσινής Πολιτικής Γραμματείας και η επιστροφή του εξώδικου ως απαράδεκτο».

«Στην προοπτική και στην αναγκαιότητα της ενότητας, της αποτελεσματικότητας και της σοβαρότητας του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι διατεθειμένος να συμβάλλω με οποιονδήποτε τρόπο για να υπάρχει η αποκατάσταση αυτού του στίγματος. Γιατί όπως και για τη ρετσινιά της ‘διαπλοκής’, απάντησα πως επιστρέφεται στον πρώην πρόεδρο» σημείωσε ο κ. Φάμελλος.



Την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε νωρίτερα επίσημα ο Σωκράτης Φάμελλος. Η υποψηφιότητα, που συνοδεύεται από 117 υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής, έγινε, όπως είχε προαναγγελθεί, το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο κ. Φάμελλος απέστειλε την Τρίτη στον ΣΥΡΙΖΑ το πόθεν έσχες του.

Σε νέα ημερομηνία θα διεξαχθεί, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση που υπήρξε από την Κουμουνδούρου, η συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Πέμπτης.

