Μαρινάκης: Kάνουμε πράξη όσα είπαμε στους πολίτες όταν επανεκλεγήκαμε

«Τα εισοδήματα θα ανέβουν το 2025 περισσότερο από ό,τι θα ανέβουν οι τιμές, λόγω και της αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού. Άρα, ως προς το διαθέσιμο εισόδημα, θα μειωθεί το χάσμα με την Ευρώπη» ανέφερε μεταξύ άλλων αναφερόμενος στις προβλέψεις του προϋπολογισμού 2025 ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας νωρίτερα στον Ρ/Σ Παραπολιτικά.

Ειδικότερα, για τις μειώσεις φόρων ο κ. Μαρινάκης επέμεινε ότι «κάθε παρέμβαση που κάνουμε έχει δύο προϋποθέσεις. Η μία είναι να φτάνει στους πολίτες, δηλαδή να έχει μια θετική επίδραση στον κόσμο και η δεύτερη είναι να την αντέχει ο προϋπολογισμός μας».

Σε ό,τι αφορά στην αγορά διαμερίσματος από τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Βασίλη Κικίλια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «προφανώς αν κάποιος εισερχόμενος στην πολιτική, εμφανίζει κάποια χρήματα ή κάποια ακίνητα, αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί κανείς να το ποινικοποιήσει, ούτε εφόσον μια αγοραπωλησία είναι κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο, μπορεί, επίσης, να ποινικοποιηθεί. Εφόσον ένας πολιτικός, εν προκειμένω ένας Υπουργός, έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει μια τέτοια κίνηση και η κίνηση αυτή δικαιολογείται, όπως ο ίδιος επισημαίνει, από την προηγούμενη οικονομική του κατάσταση, μια άλλη -τέλος πάντων- αγοραπωλησία, την οποία έκανε, είναι προφανώς δικαίωμά του να το κάνει».

Αναλυτικά ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε:

Για τα μέτρα ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος

Ο στόχος μας είναι να υλοποιούμε κάθε χρόνο το πρόγραμμά μας, όπως θα κάνουμε και το 2025, για να φτάσουμε όλο και πιο κοντά στον μέσο ευρωπαϊκό όρο ως προς το διαθέσιμο εισόδημα. Ο Προϋπολογισμός του 2025, όπως λένε και τα πρώτα στοιχεία από το προσχέδιό του, ουσιαστικά τι λέει; Ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε. Έχει πέντε κύριες ειδήσεις. Η πρώτη, είναι ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί για δύο συνεχόμενα χρόνια, αλλά και το 2025, με ρυθμούς μεγαλύτερους από την Ευρώπη. Άρα και στο ζήτημα αυτό και στο σκέλος αυτό θα μειώσει το χάσμα. Τα εισοδήματα θα ανέβουν το 2025 περισσότερο από ό,τι θα ανέβουν οι τιμές, λόγω και της αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού. Άρα και εκεί, ως προς το διαθέσιμο εισόδημα, θα μειωθεί το χάσμα με την Ευρώπη. Το χρέος θα μειωθεί πολύ περισσότερο ως προς το ποσοστό του Α.Ε.Π. γιατί, μην το ξεχνάμε αυτό, ένας από τους βασικούς λόγους που φτάσαμε στο σημείο οι πολίτες να υποστούν πολύ σκληρά μέτρα στο μνημόνιο, είναι ότι η χώρα μας ζούσε -με κακές επιλογές που έγιναν, χωρίς να φταίνε οι πολίτες- πολύ πάνω από τις δυνάμεις της. Θα μειωθούν περισσότερο ακόμα δώδεκα φορολογικοί συντελεστές. Και βέβαια, οι επενδύσεις και το ισοζύγιο εξαγωγών-εισαγωγών θα είναι θετικό και ουσιαστικά θα έρθουν παραπάνω λεφτά.

Για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη την πρώτη τετραετία μείωσε ή κατήργησε πενήντα φορολογικούς συντελεστές και τη δεύτερη τετραετία έχει ήδη μειώσει σημαντικούς συντελεστές και το 2025 θα μειώσει άλλους δώδεκα φορολογικούς συντελεστές. Για παράδειγμα, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος ή ο μηδενισμός του φόρου ασφάλειας υγείας για όλα τα παιδιά μέχρι 18 ετών, για τους ανήλικους συμπολίτες μας, κάτι πολύ σημαντικό για τους γονείς και πολλές άλλες φορολογικές παρεμβάσεις.

Κάθε παρέμβαση που κάνουμε έχει δύο προϋποθέσεις. Η μία είναι να φτάνει στους πολίτες, δηλαδή να έχει μια θετική επίδραση στον κόσμο και η δεύτερη είναι να την αντέχει ο προϋπολογισμός μας.

Για την ενίσχυση των ευάλωτων

Αυτό το οποίο έχουμε ήδη υποσχεθεί είναι η στήριξη των συνταξιούχων, οι οποίοι ακόμα έχουν ένα μέρος προσωπικής διαφοράς. Έχουμε ήδη πει ότι τα επιδόματα παιδιών και όχι μόνο προσωρινά, μόνιμα, αλλά και συγκεκριμένα στεγαστικά επιδόματα, με στόχευση τις οικογένειες με παιδιά, θα είναι αυξημένα. Με την αναπροσαρμογή που κάνουμε στα επιδόματα συνολικά και στο επίδομα ανεργίας, αυτοί οι οποίοι πραγματικά τα δικαιούνται, αυτοί που πραγματικά τα έχουν ανάγκη, θα τα δουν επίσης αυξημένα. Και, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει και μια σειρά από συμπολίτες μας, αυτοί που είναι, ας πούμε, στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που και αυτή την περίοδο πριν τις γιορτές, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί από τη Δ.Ε.Θ., θα δουν ένα μεγαλύτερο μέρος στην καταβολή τους. Προσέξτε, αυτά που λέει ο πρωθυπουργός στη Δ.Ε.Θ., δεν είναι ανακοινώσεις που ισχύουν για ένα μήνα. Είναι η περιγραφή της πολιτικής μας για όλο τον χρόνο. Άρα, είναι δεδομένο ότι η υλοποίησή τους είναι από μόνη της μια θετική είδηση. Γιατί, όμως, κατατίθεται από την αρχή; Για να είμαστε ξεκάθαροι τι θέλουμε να κάνουμε. Γιατί όλα αυτά περνούν μέσα από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και πλέον διανύουμε μια περίοδο -ευτυχώς θα πω εγώ- που σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο σε ελληνικό επίπεδο, σε επίπεδο εγχώριας πολιτικής, όλα πρέπει να προβλέπονται, να κοστολογούνται και να δικαιολογείται η όποια πρόταση από την Αντιπολίτευση μιας περαιτέρω δαπάνης από ποια άλλη δαπάνη, η οποία θα πρέπει να περικοπεί, θα προκύψει. Ο στόχος ποιος είναι;

Για την αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών

Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι στα τελευταία ειδικά χρόνια λόγω του εισαγόμενου πληθωρισμού, ανέβηκε το κόστος ζωής. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι΄ αυτό. Εμείς, λοιπόν, τι προσπαθούμε να κάνουμε και το πετυχαίνουμε μέχρι τώρα, γνωρίζοντας ότι ο κόσμος ακόμα θέλει περισσότερα και ζητάει και δικαίως περισσότερα. Θέλουμε οι αυξήσεις των εισοδημάτων να συνεχίσουν να είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις των τιμών και τώρα που φαίνεται ότι αποκλιμακώνονται σταδιακά οι τιμές, παράδειγμα στο σουπερμάρκετ ή στη βενζίνη που βλέπουμε ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση ή στο ρεύμα που βλέπουμε ότι έχουμε επιστρέψει σιγά-σιγά σε τιμές προ κρίσης, ο κόσμος να νιώσει περισσότερο, να καταλάβει περισσότερο αυτές τις αυξήσεις. Γιατί είναι θέμα ότι δεν τις κατάλαβε όσο θα επιθυμούσαμε λόγω της ακρίβειας. Χρειάζονται περισσότερα.

Εμείς είχαμε πει ότι θέλουμε στο τέλος της τετραετίας ο μέσος μισθός να είναι 1.500. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς και κάποιοι συμπολίτες θα έχουν και περισσότερες απολαβές. Πού το παραλάβαμε; Το παραλάβαμε στο 1.046. Πού είναι σήμερα; Λίγο πάνω από τα 1.300 ευρώ υπολογίζουμε, ήταν 1.290 στο τέλος του προηγούμενου έτους. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι η κυβέρνηση αυτή, αυτά που λέει τα κάνει πράξη. Δεν είναι λόγια του αέρα. Γιατί πλέον είμαστε κυβέρνηση πάνω από πέντε χρόνια και πρέπει να υποστηρίζουμε αυτά που λέμε με πράξεις.

Για την αγορά διαμερίσματος από τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας

Εξέδωσε μια ανακοίνωση ο υπουργός, η οποία μας καλύπτει με βάση και τα δεδομένα, τα οποία ο ίδιος παραθέτει και, όπως και να έχει, για αυτό τον λόγο ακριβώς υπάρχει και το «πόθεν έσχες»- και γιατί φαίνεται πώς μπαίνει ο καθένας από εμάς στην πολιτική ή σε οποιανδήποτε άλλη θέση ευθύνης, εν πάση περιπτώσει, μας υποχρεώνει να κάνουμε αρχική και ετήσια δήλωση «πόθεν έσχες» και, αντιστοίχως, το ετήσιο «πόθεν έσχες», στο οποίο, προφανώς, περιγράφεται κάθε τέτοια αγοραπωλησία, κάθε τέτοια κίνηση.

Προφανώς αν κάποιος εισερχόμενος στην πολιτική, εμφανίζει κάποια χρήματα ή κάποια ακίνητα, αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί κανείς να το ποινικοποιήσει, ούτε εφόσον μια αγοραπωλησία είναι κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο, μπορεί, επίσης, να ποινικοποιηθεί. Εφόσον ένας πολιτικός, εν προκειμένω ένας υπουργός, έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει μια τέτοια κίνηση και η κίνηση αυτή δικαιολογείται, όπως ο ίδιος επισημαίνει, από την προηγούμενη οικονομική του κατάσταση, μια άλλη -τέλος πάντων- αγοραπωλησία, την οποία έκανε, είναι προφανώς δικαίωμά του να το κάνει.

Η δουλειά κάθε υπουργού, κάθε υφυπουργού είναι να φέρνει εις πέρας το χαρτοφυλάκιό του και να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών. Και, σίγουρα, να τηρεί τον νόμο πρώτα και πάνω από όλα. Δηλαδή, αν μια φορά αυτό ισχύει για κάθε συμπολίτη μας, για εμάς αυτό πρέπει να ισχύει 10 και 100 φορές. Τώρα, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Διαχειρίζεται, όπως θέλει, την περιουσία του. Είναι κάτι που, προφανώς, εμείς απαιτούμε πριν και πάνω από όλα. Όλοι κρινόμαστε καθημερινά, όπως έχω πει πολλές φορές, με πρώτον και κυριότερο τον πρωθυπουργό. Όλα αυτά να γίνονται, όπως προβλέπει ο νόμος, χωρίς σκιές, να δηλώνονται εγκαίρως, να δικαιολογούνται πλήρως για να υπάρχει απόλυτη λογοδοσία στους πολίτες.

Για την απουσία πρώην προέδρων της ΝΔ από την γιορτή για την επέτειο ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας

Έχω μια αρχή να μην σχολιάζω, επιλογές, αποφάσεις, των πρώην προέδρων και πρωθυπουργών. Η μέρα της 4ης Οκτωβρίου, ήταν μέρα τιμής για κάθε Νεοδημοκράτισα και κάθε Νεοδημοκράτη, που ανιδιοτελώς και μάλιστα σε πολύ δύσκολα χρόνια, που δεν ήταν και τόσο δημοφιλές να είσαι με τη Νέα Δημοκρατία, π.χ. τη δεκαετία του '80, συνέχισαν να δίνουνε μάχες. Για αυτούς βρεθήκαμε εκεί, για αυτούς βρέθηκε εκεί ο πρωθυπουργός.

Καταρχάς να πούμε ότι και στην ομιλία του ο πρωθυπουργός και όλο το τελετουργικό της εκδήλωσης, τίμησε συνολικά τους ανθρώπους, οι οποίοι ηγήθηκαν της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και αυτό που λέμε τους ανώνυμους αγωνιστές. Είναι, αν κάνετε, έτσι, μία σύγκριση, έχετε νομίζω εμπειρία και οι δύο, αν συγκρίνεται κεντροδεξιά κόμματα της Ευρώπης με την Νέα Δημοκρατία ή κυβερνήσεις δεύτερης τετραετίας με τη σημερινή κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας, θα δείτε, θα διαπιστώσετε, ότι αφενός μεν η Νέα Δημοκρατία, αφετέρου δε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη δεύτερη τετραετία, είναι η πιο συμπαγής Νέα Δημοκρατία που θυμάμαι ποτέ, στην πρώτη σύγκριση και η πιο ανθεκτική κυβέρνηση, με τα πολλά προβλήματα που ακόμα πρέπει να αντιμετωπίσει από ότι στο παρελθόν. Κάντε σύγκριση με κυβερνήσεις δεύτερης τετραετίας.

Για τις εσωκομματικές διαδικασίες στην αντιπολίτευση

Να πω ότι κάθε εσωκομματική διαδικασία είναι μία θετική εξέλιξη. Η συμμετοχή των πολιτών, των μελών ενός κόμματος, μόνο ως μία καλή εξέλιξη μπορεί να εκληφθεί και από την κυβέρνηση και από ένα άλλο κόμμα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, στην οποία έχω την τιμή να είμαι από μικρό παιδί.

Σίγουρα υπήρχαν εκτιμήσεις για μεγαλύτερη συμμετοχή. Δεν επιβεβαιώθηκαν, αλλά ακόμα και αυτή η συμμετοχή είναι άξια αναφοράς.

Από εκεί και πέρα, το αν θα αποτελέσει το ΠΑΣΟΚ ή ένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης μία αξιόπιστη εναλλακτική, αυτό δεν θα κριθεί από μία εσωκομματική διαδικασία, αλλά από τις επιλογές της υπάρχουσας -εάν ανανεωθεί η εμπιστοσύνη της- ή της νέας ηγεσίας αν εκλεγεί ο έτερος υποψήφιος στο ΠΑΣΟΚ, από την επόμενη ημέρα, από τη Δευτέρα, δηλαδή, την επόμενη και μετά. Για παράδειγμα, επειδή ο κόσμος θέλει απαντήσεις, ο κόσμος ζητάει λύσεις και ο κόσμος νομίζω ότι μετά τις πολλές κρίσεις και μία ιδιαιτέρως τοξική περίοδο που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, εγώ δεν θα βγάλω την «ουρά» κανενός κόμματος απέξω, αλλά φαντάζεστε ποιοι έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη γι' αυτή την τοξικότητα, αυτοί οι οποίοι πολεμούσαν, έβριζαν, έκαναν, ας μην τα θυμηθούμε. Όταν έρθει, λοιπόν, η ώρα των μεγάλων αποφάσεων, σημαντικών νομοσχεδίων, όπως ήταν τα μη κρατικά πανεπιστήμια, στα οποία το ΠΑΣΟΚ ήταν απέναντι ή αντίστοιχα επόμενα μεγάλα νομοσχέδια, όπως η επιστολική ψήφος, μεγάλες αποφάσεις για τους πολίτες, η επέκταση του Ταμείου Ανάκαμψης, που δεν είχε υπερψηφίσει το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγους μήνες, και αφορά προληπτικές εξετάσεις, ανακαινίσεις νοσοκομείων, κέντρων υγείας, εκεί, λοιπόν, στο διά ταύτα θα δούμε αν έχουμε μία σοβαρή εναλλακτική για τον τόπο. Και στο τέλος της ημέρας, το αν θα υπάρχει ή όχι φθορά για την κυβέρνηση, όταν έρθει η ώρα των βουλευτικών εκλογών το 2027, για μένα μία φράση έχει αξία: Εμείς αυτή τη στιγμή κρινόμαστε από το αποτέλεσμά μας. Αν αυτά που είπαμε στους πολίτες όταν επανεκλεγήκαμε το 2023 τα κάνουμε πράξη και έχουμε έναν απολογισμό συνέπειας και αποτελεσματικότητας, τότε δεν έχουμε να φοβόμαστε.

Από εκεί και πέρα, η αντιπολίτευση θα έρθει με μία εναλλακτική πρόταση. Θα αξιολογηθεί κι αυτή. Αλλά θα αξιολογηθεί σημείο-σημείο, ούτε με συνθήματα ούτε με αναπαραγωγή πολιτικού λόγου που παραπέμπει σε προηγούμενες δεκαετίες.

