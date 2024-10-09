Ναυαγεί, όπως φαίνεται, το ντιμπέιτ Νίκου Ανδρουλάκη - Χάρη Δούκα για τον δεύτερο γύρο εκλογών του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πηγές από το «στρατόπεδο» του Νίκου Ανδρουλάκη, δεδομένης της σημερινής (Τετάρτη) εξ αναβολής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, οι πρόσφορες ημέρες για τη διεξαγωγή ντιμπέιτ ήταν η Πέμπτη ή η Παρασκευή.



«Το επιτελείο μας κατέβαλε προσπάθεια να επαναπρογραμματιστεί σε άλλη ημερομηνία η μεγάλη συγκέντρωση μας στη Θεσσαλονίκη, που εδώ και μέρες είχαμε επιλέξει να είναι η αυλαία της προεκλογικής μας εκστρατείας, καθώς δεν είχε πραγματοποιηθεί κομματική εκδήλωση στον πρώτο γύρο. Κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό» διευκρινίζεται.

«Το ντιμπέιτ πρέπει να μην αντιστρέψει τις πολύ καλές εντυπώσεις, που άφησε η προηγούμενη τηλεοπτική συζήτηση μεταξύ των 6 υποψηφίων Προέδρων και να είναι μια πολιτικά προωθητική διαδικασία εξασφαλίζοντας το μεγαλύτερο δυνατό ακροατήριο και κατ’ επέκταση τη μεγαλύτερη επιδραστικότητα, προϋποθέσεις που δεν πληρούνται την Πέμπτη είτε γίνει το ντιμπέιτ σε ζώνη χαμηλής τηλεθέασης είτε απέναντι από τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Εθνικής Ελλάδας» σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη.



«Η πρόταση για διεξαγωγή ντιμπέιτ το Σάββατο ή ανήμερα των εσωκομματικών εκλογών είναι εντελώς προσχηματική, και δεν συμβάλει στο κύρος της όλης διαδικασίας» ξεκαθαρίζουν οι προσκείμενες πηγές στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.